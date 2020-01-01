吸取教训 兰帕德：惨败拜仁对切尔西是严酷的一课

蓝军主帅承认他的球队必须向德甲豪门学习。

弗兰克·兰帕德希望切尔西能够从他们输给拜仁慕尼黑的比赛中了解欧冠淘汰赛阶段的比赛水平。

切尔西在周二与德甲冠军的16强首回合比赛中以0-3输掉了比赛。

切尔西主教练兰帕德承认他从这场比赛中学到了很多关于他的球队的东西，他说有很多重要的经验教训需要学习。

其他球队

“这就是这个层次足球的水平。”兰帕德在新闻发布会上说：“拜仁慕尼黑的水平非常好，他们是一支非常强大的球队，我知道这一点。”

“除非我们把每件事都做好，然后一鼓作气地继续下去，否则事情将会很艰难。我们没有把一切都搞清楚。我们对球没有信心，这是我最大的失望。”

“这是严酷的一课，是我们想要达到的水平的现实——这是欧冠。作为一个多年来没有在淘汰赛中战斗过的俱乐部，这就是它所需要的现实。”

“他们需要积极利用这一点。他们今晚不会有这种感觉，但他们需要做的是在淘汰赛阶段了解欧冠的水平。”

“现在队里很多球员都没有踢过欧冠，这跟踢欧联杯有很大的不同，或者几年前踢过欧冠，当然不是在那支杀入半决赛和决赛并赢得了冠军的切尔西。唯一的答案，不管是年轻的还是年老的，都要关注球队的其他部分，而不是你自己。”

“问问自己‘我的对手是谁，我的直接竞争对手是谁，我是怎么对付他们的?’我们必须承认，今晚我们没有展示出我们的实力，我们需要承担责任。”

尽管兰帕德拒绝排除球队在3月18日的第二回合比赛中扳回一城的可能性，但他承认切尔西现在的首要任务是确保英超联赛的前四。

他说：“除了我们所处的真实位置，没有其他的事情了。我们现在力争进入前四，因为我们想有所提高。”

“我们也必须去慕尼黑，带着骄傲去比赛，看看我们能在那里做些什么。今天的比赛清楚地表明，我们还有很多工作要做。我觉得当我接受这份工作的时候，我一直都有这种感觉，我们会继续努力，我们都需要这样做。”