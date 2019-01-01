含英量不足 索斯盖特：榜首大战缺乏本土球员

英超榜首之争备受关注，但是三狮军团的主帅希望更多英格兰球员能参与其中。

加雷斯·索斯盖特为英超最受瞩目的比赛缺少英格兰球员而感到惋惜。

三狮主教练指出，在周日利物浦和曼城的比赛中，只有不到一半的球员有资格代表三狮军团。

虽然本赛季英格兰球员的比例比上个赛季略有上升，但国家队主帅认为这还不够，他认为利物浦和曼城的比赛是趋势的象征。

“嗯，以前是两倍。”索斯盖特得知有六名英格兰球员将参加周日的比赛后表示：“所以这可能是一个更大的时代标志，只有不到一半的球员能代表我们。然后我们必须收拾残局。从我们的角度来看，这是一个难题，但那些正在比赛的球员都是高质量的，当然，这对他们来说是一场重大的比赛。我们（本土球员）今年上涨了几个百分点，这是积极的一步。你可以看到，即使是这么小的变化，我们现在也有两到三名球员是我们在上赛季没有机会挑选的。我想关于资格问题和数字我已经说得够多了，但现实仍然不同于过去几十年。”

索斯盖特提到了一些新的英格兰天才球员，比如梅森·芒特和切尔西的塔米·亚伯拉罕，他们已经入选了国家队，但他仍然被迫挑选那些不能在俱乐部正常比赛的球员。

新一期三狮名单包括曼城的斯通斯和利物浦的张伯伦。索斯盖特认为他们的顶级经验有助于他们的职业生涯和队友。

“在理想的情况下，你希望球员在比赛中努力赢得奖杯。”他继续说：“这些比赛带来的额外压力是你在英格兰必须面对的。当你在大俱乐部踢球时，你有责任每周都表现。如果俱乐部规模较小，有时你可能会输掉比赛，也不会有大的关注。当然，俱乐部是本土的，但大俱乐部都是全国性的。他们的格局更大，更接近国家队所面对的事情。”

英格兰将在11月14日对阵黑山，三天后对阵科索沃，这是他们在2019年的最后一场国际比赛。