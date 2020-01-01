否认违反了规定 巴黎球星内马尔回应沙滩排球照片批评

巴西人否认自己违反了控制冠状病毒传播的自我隔离协议。

巴黎圣日耳曼超级巨星内马尔的公关人员发表了一份官方声明，以回应外界对这位巴西前锋发布的自己与朋友在巴西打沙滩排球照片的批评。

新型冠状病毒危机给全球体育赛程的安排造成了重大干扰，拿足球来说，世界足坛几乎所有的比赛都陷入了停摆状态。

随着确诊病例和死亡人数持续增加，一些国家已经采取了严格的措施来降低感染率。新型冠状病毒新增病例中的大多数都来自欧洲，本月早些时候，欧洲正式成为了本次疫情大流行的新中心。

其他球队

法国是目前处于封锁状态的众多国家之一，这让公民别无选择，只能在家中进行自我隔离，并在任何可能的地方与其他人保持距离。

法甲是几个被无限期停赛的欧洲主流联赛之一，法国联赛主席卡亚佐坚称现有的比赛将在6月份才能恢复。

巴黎圣日耳曼头号球星内马尔目前已飞回了祖国巴西，并开始了自己的居家隔离，但他在Instagram上上传了一张自己和其他四个人以及儿子在排球场上的照片，引起了不小的争议。

然而，这位28岁的巴西国脚否认自己有任何不当行为，他的公关经理出面澄清了这位巴西国脚的行为。

这份声明中写道：“这张照片发布在内马尔的Instagram上，照片中显示他和其他同时被隔离的人聚在了一起，实际上，这些人是一起从巴黎回到巴西的，在生活和旅行之后。”

内马尔把他的家提供给了他们所有人，这样这些人就可以在与家人见面前的14天里有地方可去。

“内马尔进行隔离检疫的房子是完全隔离的，这里能提供和平与宁静，也让他可以继续训练，并在这个世界痛苦和封闭的时刻可以照顾他的亲人。”

“这里没有访客，也没有商务会议，最重要的是，这里的住宅区只允许居民出入。”

“唯一的例外就是他的儿子大卫·卢卡，他来这里是为了能和父亲住在一起。”

“几天前，大卫、他的妈妈、继父和弟弟来巴黎看望了他。内马尔与其他家庭成员保持了距离，比如他的母亲、姐姐和祖母，因为他明白，这是一个需要为共同利益而努力的时刻。”

“内马尔将继续自己的日常工作，以防止受伤，并与他的教练里卡多·罗沙一起保持良好的状态，因为他焦急地等待着这个人类悲伤时刻的结束，并准备再次投入到足球运动中。”