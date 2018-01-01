否认将帅不和 穆里尼奥：全队都支持我

虽然1-3输给了死敌利物浦，但穆里尼奥表示曼联全队仍全力支持自己，同时表示沙奇里的两个进球纯属运气好。

在曼联1-3惨败利物浦之后，穆里尼奥表示球员依然全力支持自己。

自从本赛季初，媒体就一直在传穆里尼奥与曼联球员之间关系紧张，而球队至今表现糟糕，输给死敌利物浦更是让穆帅雪上加霜。

不过，穆里尼奥坚称曼联球员们仍全力支持自己，他说道：“你们说球员不支持我，意思是说球员不诚实吗？”

“我相信他们是诚实的，而你相信他们不诚实。一个职业球员必须每天拼尽全力，不管主帅是谁。”

“俱乐部为他支付工资，球迷每一天24小时热爱球队，他们需要尊重这一点。如果球员不尽全力，那么你可以说他们不诚实，而我没有说球员们不诚实。”

本场比赛，利物浦的沙奇里替补登场打进两球，这两个进球都是折射入网，穆里尼奥表示对手运气实在太好，他说道：“如果你想说运气，那就说说利物浦的两个进球。”

“我们的进球是卢卡库跑对方身后，送出一个漂亮的传中，然后林加德准确跟进破门。”

“利物浦很强，他们证明了自己有联赛最强的阵容，但在比赛最后这样丢掉两球是很难接受的，更别提都是折射入网了。”

“我们最艰难的时刻是上半场前20分钟，我们无法匹配利物浦出色的强度和逼抢，在那之后我们踢得挺舒服，比赛场面被控制住了。”