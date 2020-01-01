否认前副主席内部腐败指控 巴萨威胁将采取法律行动

巴萨前副主席罗萨伍德在采访中指责俱乐部有人进行了不正当交易，现在这家西甲豪门已经否认了这些指控。

巴塞罗那六名董事会成员本周选择了辞职离开，而其中之一的前任副主席埃米利·罗萨伍德声称俱乐部有人“挪用了俱乐部的财政资金”。不过，这一指控遭到了诺坎普高层的强烈抨击。

埃米利·罗萨伍德和其他五名董事辞去了自己在巴萨的职务，除了这位副主席，保恩里克·汤巴什、西尔维奥·埃利亚斯、约瑟夫·庞特、乔迪·卡尔萨米利亚和玛丽亚·特西多尔也位列其中。红蓝军团将在明年进行主席选举，而俱乐部的内部纠纷已经有了数月时间。

两天前曾有媒体报道称，巴萨现任主席巴托梅乌希望四名董事会成员离开，因为他想要在自己最后一年的任期内寻求更多的支持。而在回应来自前任副主席的指控时，巴萨官方也提到了俱乐部将进行重组。

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本周五，在他辞职的消息传出来几个小时后，罗萨伍德谈到了西甲冠军管理层内部的分裂，并暗示另外三名董事正在考虑他们的立场。

罗萨伍德对RAC1表示:“我认为有人挪用了俱乐部的财政资金，尽管我不知道是谁。”

“你向i3 Ventures（之前巴萨雇佣的摸黑自家公司的公关成员）支付100万欧元，却得到了一份市场价为10万欧元的服务。”

“我不知道是谁，但我能想像的出来，虽然我不认为是董事会里的什么人。”

周五晚些时候，巴塞罗那发表了一份俱乐部声明来回应这些指控。

“巴塞罗那足球俱乐部强烈否认前副主席埃米利·罗萨伍德在接受多家媒体采访时针对俱乐部内部涉嫌存在腐败的不实指控，我们将保留追究法律责任的权力。”

“关于之前涉及i3 Ventures公关事件的调查问题，正在一个独立审查机构的负责下进行，目前这一切都还没有得出结论。而在调查期间，俱乐部方面提供了所需要的全部材料与信息。”

“今日6位董事会成员辞职的原因，是因为主席巴托梅乌提出了董事会重组，该重组将在未来几天内完成。”

“这次的董事会重组的目的是为了保证本次董事会任期的最后阶段获得最大成效，并对未来做好准备，尤其是面对目前的重大公共卫生危机，用以完成2010年时开始，并在2015年通过的战略计划。”