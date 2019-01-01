吕迪格要求惩治歧视 大呼这可是2019年了！

蓝军后卫希望热刺球迷的种族歧视行为能够受到相应的处罚。

切尔西在周日的新白鹿巷客场2-0战胜热刺。但比赛过程中，热刺一方出现了一些不和谐的情况。

比赛进行到第56分钟，吕迪格遭到热刺球员孙兴慜倒地后的蹬踏，裁判向后者直接出示了红牌将其罚出场外。而就在比赛恢复后不久，吕迪格作出模仿猴子的动作，表示遭到了种族歧视。第64分钟趁着球出界的机会，蓝军队长阿兹皮里奎塔向主裁判进行了投诉。当时，在看台附近的蓝军门将凯帕，还险些被球迷扔下物品砸伤。

比赛结束后，26岁的德国国脚怒火难平。他在自己的推特上表示，希望看到那些肇事者得到应有的惩罚。

吕迪格的推特上写道：“很遗憾再次在足球比赛中看到种族歧视的发生。但我认为公开讨论这一问题很有必要。如果我们不这样做，几天后这件事就会再次被遗忘。”

“我不希望把热刺整个俱乐部牵扯在内，我知道只有一部分白痴攻击了我。过去的几小时，我在社交媒体上得到了很多热刺球迷的支持，谢谢你们。”

“我真的希望那些造势者能够被找到，并且被处罚，像热刺球场这样的现代化球场，有无数闭路电视和安保摄像头，他们可以找到这些人并且做出处罚的。”

“如果没有，那么球场里也一定有目击者看到或者听到些什么。2019年了还存在种族歧视真是令人羞愧。这样愚蠢的行为什么时候才能停止？”

除了要求热刺整治球迷行为，吕迪格还专门向那些攻击他的热刺球迷，发出了庆祝胜利的一条推特。

切尔西在本场比赛全取3分后，目前位列积分榜第四位，领先第五位的谢菲联4分。