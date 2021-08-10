吕迪格：有些人把我称为切尔西传奇 但我认为自己还配不上

这位德国后卫上赛季帮助蓝军赢得了欧冠冠军，但他并不认为自己是俱乐部的传奇人物

吕迪格被一些切尔西球迷成为传奇，但这位德国国脚后卫还没有准备好接受这个称号。

上赛季的欧冠冠军确保了切尔西2020-21赛季阵容中的球员们将永远在斯坦福桥球场的传奇故事中占据一个特殊的位置。

在那场1-0击败曼城的欧冠决赛胜利中，吕迪格扮演了关键角色，他对福登进行了一次关键铲抢，但这位28岁的中卫并不认为他已经配得上传奇称号。

吕迪格告诉切尔西官网：“这很棒，但我不会说自己是传奇。我们是作为一支团队取得了胜利，传奇是别人给你的称号，但在我看来，我们是一起赢得了欧冠冠军，这很棒。”

“不仅是我的铲抢，还有阿斯皮利奎塔的铲抢，里斯-詹姆斯的铲抢，克里斯滕森的铲抢，哈弗茨的进球，芒特的助攻，这是团队努力的结果。”

在拿到欧冠冠军并进入前四后，切尔西现在面临的挑战是如何在成功的基础上再创辉煌。

图赫尔希望在夏季转会窗口关闭前补强球队，他接近以9800万英镑的价格签下了国米前锋卢卡库。

状态稳定性和连续性对蓝军来说也很重要，吕迪格认为球队的未来一片光明。他说道：“显然，成功之后，一切都很好，但队内已经建立起了良好的感情联系。”

“球队有很多年轻球员，我们有蒂亚戈-席尔瓦，他就像球队里的爷爷，最年轻的应该是安约林，他是球队里的孩子，这是一个很好的年龄结构。”