吕迪格：我劝说迪尔纳加盟切尔西 他和瓦尔迪有些相似

这位切尔西新援的斯图加特老队友在其加盟切尔西的过程中发挥了关键作用。

安东尼奥·吕迪格表示自己在维尔纳加盟切尔西的过程中发挥了一定的作用，并将这位蓝军新援与与莱斯特城的杰米·瓦尔迪进行了比较。

维尔纳近期以4750万英镑的价格加盟了切尔西，并将在本赛季结束后正式抵达斯坦福桥。

近几个月以来，利物浦一直被认为是维尔纳的热门下一站，而切尔西则通过自己的努力赢得了这场争夺战。

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吕迪格表示，在新型冠状病毒疫情封锁期间，他尽自己最大的努力让他的德国国家队队友相信，如果他想要离开德甲前来英超，斯坦福桥是一个适合他，并让他发光发热的地方。

“我之前确实和他有过交流，因为我们已经认识很长时间了。”吕迪格在接受切尔西官网采访时表示。“在封锁期间我们谈了很多，他告诉我他有兴趣来英国踢球。当然，我做了属于我的那部分，告诉他可以选择切尔西，这是我必须做的事。”

他补充道:“像每个人一样，我对他选择切尔西感到非常兴奋，我期待着和他一起踢球。我从他17岁就认识他了，他在过去的几年里表现得非常棒，他可能会在切尔西扮演非常重要的角色。”

维尔纳在本赛季的44场比赛中攻入32球，而在为RB莱比锡出场的所有158场比赛中，他总共斩获了93粒进球。

这位24岁的前锋在29场国家队比赛中为德国队攻入11球，是2018年世界杯德国国家队的一员。

在加盟RB莱比锡之前，维尔纳是吕迪格在斯图加特的队友，这位切尔西后卫表示他对维尔纳的成长印象深刻。

“他对防守球员来说是一个真正的大威胁，RB莱比锡是一支更擅长反击的球队，但在进攻方面，他和瓦尔迪很像。他的速度很快，如果后卫犯了错误丢了球，他就会抓住机会。”

“他的成长令人惊叹。在他的第一个赛季，对他来说，职业队的一切都是全新的，但之后他开始打入更多的球，当然，随之而来的是自信。他拥有着非常棒的教练，他们信任他，和他一起工作。”