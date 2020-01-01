吕迪格：我劝说迪尔纳加盟切尔西 他和瓦尔迪有些相似
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安东尼奥·吕迪格表示自己在维尔纳加盟切尔西的过程中发挥了一定的作用，并将这位蓝军新援与与莱斯特城的杰米·瓦尔迪进行了比较。
维尔纳近期以4750万英镑的价格加盟了切尔西，并将在本赛季结束后正式抵达斯坦福桥。
近几个月以来，利物浦一直被认为是维尔纳的热门下一站，而切尔西则通过自己的努力赢得了这场争夺战。
吕迪格表示，在新型冠状病毒疫情封锁期间，他尽自己最大的努力让他的德国国家队队友相信，如果他想要离开德甲前来英超，斯坦福桥是一个适合他，并让他发光发热的地方。
“我之前确实和他有过交流，因为我们已经认识很长时间了。”吕迪格在接受切尔西官网采访时表示。“在封锁期间我们谈了很多，他告诉我他有兴趣来英国踢球。当然，我做了属于我的那部分，告诉他可以选择切尔西，这是我必须做的事。”
他补充道:“像每个人一样，我对他选择切尔西感到非常兴奋，我期待着和他一起踢球。我从他17岁就认识他了，他在过去的几年里表现得非常棒，他可能会在切尔西扮演非常重要的角色。”
维尔纳在本赛季的44场比赛中攻入32球，而在为RB莱比锡出场的所有158场比赛中，他总共斩获了93粒进球。
这位24岁的前锋在29场国家队比赛中为德国队攻入11球，是2018年世界杯德国国家队的一员。
在加盟RB莱比锡之前，维尔纳是吕迪格在斯图加特的队友，这位切尔西后卫表示他对维尔纳的成长印象深刻。
“他对防守球员来说是一个真正的大威胁，RB莱比锡是一支更擅长反击的球队，但在进攻方面，他和瓦尔迪很像。他的速度很快，如果后卫犯了错误丢了球，他就会抓住机会。”
“他的成长令人惊叹。在他的第一个赛季，对他来说，职业队的一切都是全新的，但之后他开始打入更多的球，当然，随之而来的是自信。他拥有着非常棒的教练，他们信任他，和他一起工作。”