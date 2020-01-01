吕迪格：奥多伊曾问起拜仁 阿扎尔的离开令他留队
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安东尼奥·吕迪格承认，卡勒姆·哈德森-奥多伊曾问起了拜仁慕尼黑，但是转会禁令和埃登·阿扎尔的离开让这位天才少年留在了切尔西。
人们非常担心这位有前途的青训学院毕业生会离开斯坦福桥。
一年前，随着冬季转会窗口的开启，有消息称德甲冠军拜仁准备在西伦敦花费重金来挖掘哈德森-奥多伊的潜力。但最终没有任何交易达成，这位英格兰国脚在切尔西签下一份利润丰厚的新合同。
虽然哈德森-奥多伊一度倾向离队，与蓝军队友吕迪格透露，哈德森-奥多伊看到阿扎尔离队加盟皇家马德里后意识到，他可以找到他渴望的稳定机会。
“当然他当时问过我关于拜仁慕尼黑的事。我告诉他这当然是一家优秀的俱乐部。”德国国家队后卫吕迪格告诉《图片报》：“他选择切尔西对我来说是合乎逻辑的。转会禁令和阿扎尔不出所料的离开，清楚地表明卡勒姆将会有更多的出场机会。”
在最终拒绝转会拜仁后，哈德森-奥多伊现在正为可能出征拜仁的日子倒计时。
切尔西在欧冠十六强中抽到了拜仁，吕迪格谈到这一挑战时说：“拜仁近年来统治了德甲，这个赛季看起来有点不同——这也可能是我们的机会。”
“尽管本赛季我们经历了动荡的一年，但我们已经证明，例如在与利物浦的欧洲超级杯比赛中，或者在11月底与曼城的比赛中，我们可以与顶级球队平起平坐。”
如果兰帕德选择吕迪格，他将在对拜仁的比赛中扮演重要的角色，26岁的吕迪格将对阵高产的莱万多夫斯基——他最崇拜的前锋。
吕迪格说：“对我来说，毛罗·伊卡尔迪、哈里·凯恩和罗伯特·莱万多夫斯基是近年来最好的9号球员。”
“莱万多夫斯基这个赛季似乎变得更好了。我非常尊敬他。在他面前生存将是一个艰难的挑战。我们只能通过集体努力来解决这个问题。”
切尔西与拜仁的第一回合比赛将在2月25日举行。