吕迪格：奥多伊曾问起拜仁 阿扎尔的离开令他留队

这位斯坦福桥的年轻边锋在得到蓝军的保证之前一直在考虑转会到德国。

安东尼奥·吕迪格承认，卡勒姆·哈德森-奥多伊曾问起了拜仁慕尼黑，但是转会禁令和埃登·阿扎尔的离开让这位天才少年留在了切尔西。

人们非常担心这位有前途的青训学院毕业生会离开斯坦福桥。

一年前，随着冬季转会窗口的开启，有消息称德甲冠军拜仁准备在西伦敦花费重金来挖掘哈德森-奥多伊的潜力。但最终没有任何交易达成，这位英格兰国脚在切尔西签下一份利润丰厚的新合同。

虽然哈德森-奥多伊一度倾向离队，与蓝军队友吕迪格透露，哈德森-奥多伊看到阿扎尔离队加盟皇家马德里后意识到，他可以找到他渴望的稳定机会。

“当然他当时问过我关于拜仁慕尼黑的事。我告诉他这当然是一家优秀的俱乐部。”德国国家队后卫吕迪格告诉《图片报》：“他选择切尔西对我来说是合乎逻辑的。转会禁令和阿扎尔不出所料的离开，清楚地表明卡勒姆将会有更多的出场机会。”

在最终拒绝转会拜仁后，哈德森-奥多伊现在正为可能出征拜仁的日子倒计时。

切尔西在欧冠十六强中抽到了拜仁，吕迪格谈到这一挑战时说：“拜仁近年来统治了德甲，这个赛季看起来有点不同——这也可能是我们的机会。”

“尽管本赛季我们经历了动荡的一年，但我们已经证明，例如在与利物浦的欧洲超级杯比赛中，或者在11月底与曼城的比赛中，我们可以与顶级球队平起平坐。”

如果兰帕德选择吕迪格，他将在对拜仁的比赛中扮演重要的角色，26岁的吕迪格将对阵高产的莱万多夫斯基——他最崇拜的前锋。

吕迪格说：“对我来说，毛罗·伊卡尔迪、哈里·凯恩和罗伯特·莱万多夫斯基是近年来最好的9号球员。”

“莱万多夫斯基这个赛季似乎变得更好了。我非常尊敬他。在他面前生存将是一个艰难的挑战。我们只能通过集体努力来解决这个问题。”

切尔西与拜仁的第一回合比赛将在2月25日举行。