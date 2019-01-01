吓退一众豪门买家？布雷西亚主席：托纳利值3亿

布雷西亚主席切利诺为队内天才中场桑德罗-托纳利“喊价”3亿欧元，欲吓退包括巴黎圣日耳曼和曼城在内的一众豪门买家。

布雷西亚主席马西莫·切利诺宣称队内潜力新星桑德罗-托纳利“价值3亿欧元”，他表示已经收到一众欧洲豪门俱乐部的报价。

这位意大利本土中场球员现年只有19岁，但他的意甲处子赛季给人留下了深刻的印象。

切利诺告诉《米兰体育报》：“他（托纳利）的天赋是毋容置疑的，但他真正特别的地方是他的微笑。他喜欢踢足球，他对其他事情都不感兴趣。对于年轻球员来说，突然成名总是会带来问题，但他现在做得很好。我也相信他会变得更好，因为我的阵容中从来没有这么优秀的球员。”

“托纳利在防守上为球队做出了很大的牺牲，但是如果他换到一个更靠前的位置，他能收获更多进球。”

当然，关于这位被誉为“新皮尔洛”的球员的转会传闻早在他上个赛季还在乙级联赛征战时就已经开始。

切利诺说：“有一天，他的经纪人和父母告诉我托纳利的估价是5000万欧元。我回答，对我来说，他价值3亿欧元，这意味着我不想出售他。我有一个想法，倘若他收到真正的报价，我准备做出巨大的经济牺牲来延长他的合同，不过这还是由他自己来决定。他可以留在这里享受他的足球，或者去一家大俱乐部，冒着被留在板凳上的风险。”

被问及是否与潜在买家有接触，切利诺回答：“意大利所有的豪门俱乐部、国外的马德里竞技、巴黎圣日耳曼和曼城都和我有过接触，但在我看来，他最好还是留在布雷西亚做主角。”

托纳利本赛季至今各项赛事出场8次，贡献了2次助攻。他在俱乐部的出色发挥也令他在本月早些时候顺利完成了成年国家队首秀，他在意大利作客5-0大胜列支敦士登的欧洲杯预选赛比赛中替补出场。