向红军学习 兰帕德：切尔西立志达到利物浦的水平

蓝军主帅认为他的球队显示了他们可以和红军竞争，但是他们没有克洛普的球队那么稳定。

在1-2输给英超领头羊利物浦之后，兰帕德认为切尔西必须“立志”成为像利物浦一样的球队。

利物浦在英超2019-20赛季取得开局六连胜，这要归功于特伦特·亚历山大-阿诺德和罗伯特·菲尔米诺在上半场的两个进球。

尽管坎特在下半场打入精彩进球，但兰帕德的蓝军已经落后于尔根·克洛普的球队10分，而且本赛季至今还没有赢得任何一场主场比赛。

兰帕德强调他的球队需要找到一种即使在状态不佳的时候也能经常获胜的方法，就像他们周日的对手一样。

兰帕德在他的新闻发布会上说：“这绝对是个问题，我们想在主场赢球。对阵利物浦你知道可能会输，他们是一支强大的球队，这是可能发生的，我希望主场胜利很快就会到来。我们和利物浦的不同之处在于，就像我们今天清楚地表明的那样，我们可以和他们竞争，我们并不是一直都像他们和曼城一样出色——很多球队也可以这样说。要达到这样的水平很难。这是每天都要做的事，这就是我们现在要做的。主场的胜利将会到来，希望很快就会到来，这将给每个人带来信心，但是我们需要立志达到利物浦那样的水平——他们可能没有发挥出最好的水平，但他们赢得了比赛。”

如果切尔西想要进步，他们需要解决他们的防守问题。目前只有垫底的沃特福德和诺维奇的失球数超过了切尔西本赛季的13个。

“我们需要努力，我们需要在训练中看到这一点，”兰帕德补充道：“定位球不同于其他类型的进球。我总是关注球队的每一个丢球的要素，有时候我们并没有整体防守导致丢球，有时候我们整周都在练习定位球，然后在比赛中却短路了。所以我们必须不断努力去做到这一点，因为在比赛中很难复制精确的时刻，但我们必须在训练中做到这一点。我们的零失球将会到来，这显然很重要，因为我们不能每周都在进球上多于对手，尤其是像利物浦这样的球队。”