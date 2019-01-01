向杰出队友学习 库蒂尼奥相信会在德甲更好

这位巴西球星希望随着他在德甲霸主的成长，他在德国的光芒会更加耀眼。

刚刚代表拜仁慕尼黑在德甲首发的菲利佩·库蒂尼奥相信他在德国会做得更好。

这名巴西国脚在诺坎普表现不佳后，从巴塞罗那租借到科瓦奇的球队。

从西班牙转会到德国，这位27岁的球员相信他会在一个更好的环境中发挥他的全部潜力。

“这里有很多优秀的球员、顶尖的球员和杰出的球员。”库蒂尼奥在拜仁6-1战胜美因茨后告诉德甲官网：“我很高兴来到这里，这样我就能向他们学习，变得更好。”

库蒂尼奥在3-0战胜沙尔克04的比赛中替补出场，这是他在拜仁的处子秀。

科瓦奇说：“我们想要菲利佩融入，这个机会就在这里出现了，让他进入首发阵容。他有一些美好的时刻，特别是在球上。他在后防线后面有一两次非常好的传球，我们在其中一次创造了很好的机会。我们知道他还没有完全康复，所以我们计划给他60到70分钟的时间。他将通过比赛恢复健康。我对他的表现很满意，但我知道他会进步的。”

库蒂尼奥在巴萨效力18个月后加盟德甲，但他未能赢得加泰罗尼亚球迷的支持。

上赛季仅仅打进5粒联赛进球，库蒂尼奥承认他在巴萨的时光并没有按照剧本走，但仍然是无价的。

“关于巴萨，事情并没有按照我们想要的方式发展，”库蒂尼奥说：“在那些年里，我确实有过很棒的经历。我在那家俱乐部学到了很多，赢了很多球，然后我们在美洲杯上凯旋而归，这对我来说非常重要。现在我有机会进入一家新俱乐部，一家大俱乐部。我希望我能在这里效力很长时间，赢得很多冠军。”

在国际比赛日结束后，拜仁将客场挑战联赛领头羊RB莱比锡，他们期待以一场胜利重返德甲榜首。