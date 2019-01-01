向吉格斯看齐！马塔为自己预设退役年龄

这位人气颇高的老特拉福德中场已经为红魔出场超过200场，而他已经为自己设定了一个新的目标。

30岁的西班牙中场自2014年从切尔西转会来到老特拉福德后，已经为红魔在各项赛事中出场207场。

虽然与吉格斯的963场出场纪录还相距甚远，但马塔也希望自己能够像这位红魔名宿一样，将自己的职业生涯延续到40岁。

他告诉《走进曼联》杂志：“我真想到40岁还继续踢球，就像吉格斯那样！”

“我感觉很好，不管是身体上还是心理上。你获得更多理解比赛的经验，就能更好地把握自己的位置。无论是有球还是无球的状态，你都能更好地做出决定，这将弥补你身体素质变化的自然过程。”

“对我而言，足球是用脚踢的，但也是用心，用脑。”

“我会尽力集中注意力，确保我的大脑做出正确的决定，能够踢出我想要的东西。我认为我还可以继续效力好些年，这就是我的目标。”

“我现在很享受，我会尽我所能去争取实现这一目标，希望在（退役）年龄上能够赶上吉格斯。在出场数上就很难了，因为他已经上千了还是怎么着，但在年龄上，我尽力。”

本赛季也就是马塔加盟曼联后的第6个赛季，马塔已经为球队在各项赛事中出场21次，打入5球。

球场之外，马塔还和自己的家人在曼市开起了一家餐馆。

他继续说道：“曼市人让这座城市变得特别。诚然曼联与曼城之间的对抗十分激烈，但我在街上，在餐馆里，在所有地方见到的每一个人，都很温暖，开放。”

本周六，曼联将在主场迎接布莱顿的挑战，临时主帅索尔斯克亚正在期待着自己上任后的又一场胜利。