后防吃紧 阿拉巴大腿撕裂 将缺席欧战小组赛

这名后卫将缺席德国国家队几周的国内和欧洲赛事。

大卫·阿拉巴左腿肌肉拉伤，将缺席拜仁慕尼黑冠军联赛的首场比赛。

这位27岁的前锋在周六拜仁1-1战平莱比锡的热身赛中受伤。

杰罗姆·博阿滕在替换了他，卢卡斯·埃尔南德斯移到了防守的左边。

拜仁没有确定阿拉巴回归的时间表，但人们相信他将缺席几周，这意味着主教练科瓦奇现在必须权衡周三主场对阵贝尔格莱德红星的的冠军联赛时的选择。

拜仁在一份声明中证实：“在奥地利国脚在对阵莱比锡的热身准备时左腿肌肉拉伤之后，拜仁将在一段时间内失去阿拉巴。”

“这一诊断结果是拜仁医疗小组在周日进行检查后宣布的，该小组由首席医疗官汉斯-威廉·穆勒-沃尔法特博士领导。”

在夏季曾与巴萨联系在一起的奥地利人在拜仁的三场德甲比赛中都首发出场，并在上个月6-1大胜美因茨的比赛中进球。

德国冠军仍然落后领头羊莱比锡两分，多特蒙德屈居第二。

拜仁是本赛季德甲联赛中尚未输球的三支球队之一，他们在两胜两平四场比赛后只丢了四球。

阿拉巴的受伤很可能会让埃尔南德斯在接下来的几周内继续担任左后卫，18岁的戴维斯是科瓦奇的另一个可能的选择。

这样的改变也可能会让博阿滕或者本杰明·帕瓦尔在即将到来的欧洲联赛中担任中卫。

塞尔维亚冠军将在周三做客安联球场，在六战六胜后，他们在联赛中排名第二。

然而，他们的前锋帕夫科夫在最后时刻的两粒进球才取得了最新的胜利。

这位25岁的前锋无疑是拜仁后防线上最大的威胁，这位射手在上赛季红星2-0战胜利物浦的比赛中梅开二。