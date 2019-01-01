后生可畏 桑乔梅开二度创英格兰历史

在2020年欧洲杯预选赛上，这名少年在两分钟的时间里为三狮军团打入了他的头两个进球。

在周二对阵科索沃的2020年欧洲杯预选赛比赛中，杰登·桑乔打进了两球，成为第一个为英格兰队进球的00后球员。

英格兰在圣玛丽球场的开局糟糕，在迈克尔·基恩的失误后，瓦伦·贝里沙在第一分钟就给了客队领先。但三狮军团迅速做出了反应，斯特林和凯恩的进球以及对方的乌龙球让英格兰在第38分钟就取得两球优势。

对于斯特林来说，这是他最近8次代表英格兰出场的第8粒进球，这位曼城球员继续着他火热的进球状态。

随着上半场接近尾声，桑乔接管比赛，这位多特蒙德球星在第44分钟进球，两分钟后完成梅开二度。这名19岁的球员在他的第8场国家队比赛中取得了这一成绩，他在2018年10月对阵克罗地亚的比赛中完成了他的处子秀。

尽管英格兰以5-1的比分进入下半场，但科索沃下半场的两粒快速入球还是让主队受到了小小的惊吓。

尽管取得了胜利，但这是英格兰自2012年2月以来首次在主场比赛中失球达到三球。

通过两个进球，桑乔也成为了自2004年6月鲁尼对阵克罗地亚（18年241天）以来最年轻的单场进球超过一个的英格兰球员。

尽管这是桑乔首次为英格兰破门，但他已经在三狮军团中获得了两个助攻：2018年11月对阵美国队和2019年3月对阵捷克队。

这位少年上赛季以14次助攻领跑德甲，并在这个突破性的赛季中攻入12球。桑乔本赛季开局也不错，在多特蒙德的前三场联赛中打入2球并贡献3次助攻。