后悔不已 布鲁斯：我在赫尔城差点签下范戴克

纽卡主帅承认他想在执教赫尔城的时候签下荷兰队长，但是没能达成协议。

纽卡斯尔主帅史蒂夫·布鲁斯透露，他曾试图签下利物浦球星维吉尔·范戴克，但未能如愿，当时荷兰后卫还在凯尔特人。

范戴克和利物浦将在周六主场迎战布鲁斯执教的纽卡斯尔，红军希望保持他们在英超赛季的完美开局。

这位荷兰队长在2018年1月从南安普顿转会以来一直表现出色，上赛季他帮助红军夺得欧冠冠军，并获得了今年的欧足联年度最佳球员奖。

但是布鲁斯透露，如果情况不同的话，这笔巨额转会费的受益者可能是赫尔城，而不是南安普顿。

“哇，多棒的球员啊。”布鲁斯告诉记者：“我们都知道利物浦的锋线有多好，但是签下他（范戴克）和门将（阿利森）给了利物浦他们所需要的勇气，让他们提升了一个档次。”

“我本可以带他（范戴克）去赫尔城。我和肯尼·达格利什以及凯尔特人队的老板德莫特·德斯蒙德在巴巴多斯共进了晚餐，德斯蒙德对他所拥有的最好的球员大加赞赏。他说：‘拉尔森绝对是我掌管凯尔特人以来见过的最好的球员，但我不能理解的是没有人去买范戴克。’我想：‘这很有趣，他在过去的12年里看了很多足球比赛。’所以我想在他去南安普顿之前得到他，但我没有机会。”

然而，布鲁斯非常熟悉利物浦的另一位后防球星，他在2014年从邓迪引进了安迪·罗伯逊。

布鲁斯解释了他是如何把苏格兰队长签到赫尔城的。

“我当时的首席球探斯坦·特内恩特说：‘我刚刚在邓迪看到这个孩子，我们必须把他带走。’”布鲁斯继续说道：“我们做了功课。我去看他，然后把他带走。这有点像赌博。我记得他和妈妈一起来的时候，握着她的手。公平地说，我们有几次受伤，我把安迪放进阵容，他在对QPR的比赛中上演了令人难以置信的处子秀。他从此一发不可收拾，不是吗？”