后卫非第一志愿 红魔新援自曝曾想追随亨利

今年夏天以5000万英镑的身价登陆老特拉福德的万比萨卡，透露了自己曾经想成为一名前锋的梦想。

万比萨卡就出生在伦敦，彼时的海布里之王亨利给万比萨卡留下了非常深刻的印象。他一度憧憬自己成为一名命中目标的射手，而非一名防守球员。

这位21岁的红魔新援告诉Joe：“我从小就很崇拜亨利。”

“我就是喜欢那些进球，我喜欢他进球的方式。当我更小一点的时候，我经常会幻想自己打入了很多进球。”

“但由于水晶宫需要右后卫，于是我在这个位置试训了几次，当时他们就注意到我在防守和抢断方面很有天赋。”

这位出身水晶宫青训的小将仅仅升入一线队一个赛季，就为自己获得了一份高价合同，直接踏入了老特拉福德的大门。不过高价同时也意味着巨大的期待和压力，而这名英格兰U21的高产射手表现得非常自信。

在谈到新环境的适应时，万比萨卡继续说道：“这很不一样，但我知道我必须面对新的挑战，新的区域，和不一样的生活。”

“我已经很好地适应了这里，很快融入了球队。他们（队友）都对我很好。”

万比萨卡同时表示，每天与拉什福德和马夏尔一起训练让他获得了可喜的进步。

“当你知道你即将面对他们，你知道那将会是一场大考，但这也帮助我成为了更出色的人。”

“每一次训练课我都收获良多，不管他们有没有成功地过掉我，都会对我有所帮助。”

在摆脱伤病问题后，万比萨卡在上周与利物浦的双红会中迎来复出，最终帮助球队1-1与对手握手言和。本赛季至今，他共为红魔在各项赛事中上场8次。