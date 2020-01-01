后卫门将接连报销 阿森纳这个夏窗可太难了

枪手主帅已经看到他的夏季规划在英超重启的第一周遭受了重大打击。

英超重启还不到一个星期，问题已经堆积在米克尔·阿尔特塔身上。

在英超重整旗鼓的第一周，对于阿森纳的主教练来说，情况再糟糕不过了，他的球队经历了两场失利，三名关键球员严重受伤。

帕布洛·马里和格拉尼特·扎卡在对曼城的比赛中场前都因伤停赛，现在马里将缺席本赛季剩下的比赛，而扎卡至少要两周后才能恢复训练。

其他球队

在周六对布莱顿的比赛中膝盖严重受伤后，贝恩德·莱诺看来将会长期缺席比赛。

莱诺受伤的真实程度还没有得到证实，但人们担心他已经损坏了左膝的十字韧带，可能要缺席一年。

这对阿尔特塔来说将是一个沉重的打击，这个赛季对于阿森纳来说已经是一个非常困难的赛季了，因为他们正试图彻底改造一支急需重建的球队。

由于资金非常有限，而且要改善球队和续约还有很多事情要做，阿尔特塔和阿森纳最不愿意看到的就是门将的问题，这是球队的一个问题。

莱诺自从两年前从勒沃库森转会到阿森纳以来，表现非常出色，可以说是本赛季阿森纳的最佳球员。如果最坏的情况确定了，他的十字韧带受伤了，阿尔特塔现在必须决定是在下赛季引进一名新的1号门将，还是信任马丁内斯来填补德国人留下的空缺。

阿根廷人在本赛季顶替莱诺的时候一直是一个很有能力的替补，他一直说他相信他足够好可以成为阿森纳的第一选择。

在输给布莱顿后，这位27岁的门将在接受阿森纳官网采访时说：“在守门员联盟中，你不希望其他守门员受伤，因为这种事可能发生在任何人身上。我们每天都在一起训练，我们互相支持，我们非常亲密，我们甚至有一个WhatsApp群——说实话，这是毁灭性的。”

“我希望贝恩德能尽快恢复，如果他需要本赛季剩下的时间，我和马特（梅西）会努力在英超赛场上做得更好，尽可能多地帮助他。”

阿尔特塔现在必须权衡他是否相信马丁内斯是他的头号门将，可能在下个赛季都是如此，或者他是否需要把他有限的转会资金花在一名新门将上。

租借球员是一种选择，但即使这样也会涉及到支付租借费和工资，而这些钱阿尔特塔更愿意花在其他地方。

这种情况只是增加了这个夏天西班牙人所面临的问题，需要解决的问题在这个星期堆积起来。

周六在布莱顿的失利几乎终结了阿森纳获得下赛季欧冠席位以及随之而来的财富的希望。

由于冠状病毒大流行造成的巨大财政影响，今年夏天转会资金预计将受到限制，因此欧冠资格将给阿尔特塔在市场上一些空间，以尝试引进关键目标。

现在看来，最好的情况是在欧罗巴联赛中再踢一个赛季，但考虑到阿森纳目前的状态和伤病问题，这还远远不够。

因此，即使在门将身上花费很少的钱，对阿尔特塔来说也是一个重大的打击，但现在看来，即使他选择马丁内斯，也必须找到一个新的替补——人们普遍认为第三门将马特·梅西将在今年夏天离开。

这对马里来说是一个沉重的打击，因为他的伤势加重了，阿森纳原本计划在他从弗拉门戈租借之后永久地签下他。

巴西俱乐部已经表示转会是有保证的——但阿森纳的消息人士坚称并非如此——但是阿尔特塔表示，尽管马里在与曼城的比赛中脚踝受伤，这可能会让这位中后卫缺阵数月，但他希望这笔交易能够完成。

当被问及是否还想签下这名26岁的球员时，西班牙人说：“不能因为一名球员为了保护俱乐部而受伤就受到影响。”

如果阿森纳如预期的那样完成转会，这将意味着他们将为一名可能缺席下赛季大部分比赛的后卫投入更多有限的资金——尽管给弗拉门戈的800万英镑将分期支付，并且只有在满足某些条款的情况下才会支付。

因此，阿尔特塔和阿森纳在夏天之前要考虑的另一个复杂问题是，他们将需要解决与奥巴梅扬和萨卡的合同谈判，并重塑一支积弱多年的球队。

当阿尔特塔去年12月来到这里的时候，他说他对自己在酋长球场面临的任务的艰巨程度不抱任何幻想。不到6个月后，他肯定在想自己到底犯了什么错。