后卫热苏斯遭种族歧视 罗马公开谴责并发禁令

这名后卫在Instagram上收到了种族歧视信息，俱乐部在Twitter上宣布，他们已经禁止了这名施暴者，并向警方举报了他。

由于在社交媒体上向巴西后卫胡安·热苏斯发送种族歧视信息，罗马俱乐部禁止一名球迷终生观赛。

该俱乐部发布了该用户Instagram账号的截屏，以及他们的官方Twitter账号上的信息。

他们发誓要阻止肇事者再次到场观看罗马比赛，同时确认他们已经向警方和Instagram举报了这名用户。

罗马发表声明称:“以下Instagram账号的所有者今天(周四)通过直接信息向胡安·热苏斯发送了令人作呕的种族歧视辱骂信息。”

“我们已经向意大利警方报案。我们已经向Instagram官方报告了这个账号。”

“肇事者将被终生禁止现场观看罗马比赛。”

该俱乐部的这条推文在社交媒体上受到了广泛的赞赏，因为这条推文具有公共性，他们决定不掩盖被禁球迷的账户细节。

近年来，意大利足球一直受到种族歧视事件的困扰，许多人赞扬罗马在这一事件中的强硬立场。

反歧视组织Fare的执行董事皮亚拉•波瓦尔(Piara Powar)最近对英国广播公司体育频道(BBC Sport)表示，意大利足球当局的纪律体系“不合时宜”。

“无论是意大利足协还是意甲，在过去的一年里，他们未能保护无数的球员免受种族歧视的侵害，也没有对球场上普遍存在的种族歧视行为做出任何有意义的回应。”

“没有明显的抗议活动，没有进步的粉丝领袖，媒体中也只是冷漠和偏见。”

“没有人认真对待这个问题——除了球员、受害者自己，以及一些勇敢地站出来的盟友之外，没有人会认真对待这个问题。”

与此同时，国际足联主席因凡蒂诺(Gianni Infantino)本周表示，意大利俱乐部应该开始对被判犯有种族歧视罪行的球迷实施球场禁令。