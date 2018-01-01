名帅：终结尤文统治只能靠米兰双雄 其余球队全是臭鱼烂虾

在亚特兰大主帅加斯佩里尼看来，能够挑战尤文意甲霸权的球队绝非那不勒斯、罗马等队，只有复苏的米兰双雄才有这样的实力与财力。

根据《罗马体育报》的最新报道，亚特兰大主帅加斯佩里尼日前接受了该报的采访，在此期间他他谈到了谁能挑战尤文在意甲统治地位的问题。

在这位真蓝黑掌舵者看来，如果有球队能够真正终结斑马军团的垄断，那么只能是目前依旧处于低迷期的米兰双雄。

“在AC米兰和国际米兰回到顶级行列之前，赢得意甲冠军对尤文来说依旧会像砍瓜切菜那样简单。即使是从财力方面来看，米兰和国米也是意大利仅有的两家能够和尤文抗衡的俱乐部。”

“各支球队想要缩小和尤文的差距需要漫长的时间，更何况从目前的情况来看，这样的差距似乎再越来越大。”

除了有关意甲传统三强的话题，作为前国米主帅的他自然也被问及斯帕莱蒂近来在蓝黑军团遭遇的信任危机。

“在意大利当教练可是一份苦差事，因为你永远都不知道接下来会发生什么，称赞在意大利足球界压根不存在。”

尽管目前AC米兰和国际米兰都在朝着复苏的方向发展，但想要真正成为尤文的对手还为时尚早。而近几个赛季最接近挑战尤文地位的球队则是那不勒斯，不过由于缺乏底蕴和球队自身能力的不足，这家意甲劲旅每每在关键时刻都会功亏一篑，想要依靠他们来打击尤文确实如天方夜谭一般，加斯佩里尼所说不无道理。