名宿：马夏尔和拉什福德早应该单赛季打入20球

一名前红魔前锋向这两名前锋发出挑战，希望他们能在未来几年复制本赛季令人印象深刻的表现。

根据安迪·科尔的说法，安东尼·马夏尔和马库斯·拉什福德都“早就应该”打进20球了，他表示如果曼联想要重回巅峰，这两人就必须保持住现在的表现水平。

在一月份因背部受伤而缺席比赛之前，拉什福德正享受着他在曼联的最佳赛季，他在31场比赛中打进了19球。

在这位英格兰国脚缺阵期间，马夏尔接过了中锋的重任，也弥补了他之前的缺阵时的遗憾。

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这位法国人在6月24日曼联3-0战胜谢菲尔德联队的比赛中上演帽子戏法，这也是他为俱乐部贡献的第一个帽子戏法，也是职业生涯第一次单赛季攻入20粒进球。

拉什福德是本赛季因新型冠状病毒迫疫情被迫停赛的受益者之一，原本可能因伤缺席本赛季剩余比赛的他得以完全恢复健康，并在周末主场5-2战胜伯恩茅斯的比赛中打入了一粒点球，将自己的赛季进球数提高到了20球。

除此之外，梅森·格林伍德也在索尔斯克亚手下找到了进球感觉，有迹象表明昔日的辉煌将很快在老特拉福德重现。

然而，科尔警告拉什福德和马夏尔，如果曼联想要完成复兴，那么他们就不能让自己的表现出现下滑。

这位前红魔前锋告诉MUTV:“说实话，考虑到他们两人的天赋，我认为单赛季打入20球是早就应该发生的事，我很惊讶这是马夏尔职业生涯中的第一个帽子戏法，非常非常惊讶。”

“这些孩子天赋异禀，每个赛季都能打入20粒进球。如果他们没有做到，就必须问问这是为什么了。”

“对此现在的英超联赛，回想在我踢球的时候，你必须进20个球，没有其他选择，你必须给俱乐部踢进20个球。”

“现在我看到很多球员都只进了12,13个球，而他们还都是主力中锋。当你在一家大俱乐部时，如果你想赢得英超冠军或欧冠冠军，你必须拥有一位能让你一个赛季打进20、25、30粒进球的球员。”

科尔继续表示，他相信1月份曼联花费5500万欧元签下的布鲁诺·费尔南德斯能够帮助曼联的前锋提升进球数量。

他还谈到了葡萄牙的组织核心在最近几周对保罗·博格巴产生的积极影响，法国人在6月回到球队后享受了新的生命。

科尔补充道:“我认为拥有布鲁诺·费尔南德斯是一个巨大的优势。你可以看看在他来到俱乐部之后，他激励其他人的那种方式，他为前锋创造了进球机会，他总是想持球进攻。”

“这对于中锋来说是非常棒的，因为你知道无论你做什么动作，他总是会把球传给你，你只需要把球送入球门。”

“有了布鲁诺，如今博格巴在复出后，在球场上得到了无限的自由。”

“在过去的几场比赛中，我们看到了博格巴的表现，你可以看到他的能力，因为他知道自己正在和一个有能力创造机会和进球的中场球员一起踢球。”