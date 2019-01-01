名宿：阿森纳水晶宫莱斯特城应该引进斯图里奇

这位英格兰国脚前锋已经被红军释放，使得克林顿·莫里森开始猜测他这个夏天会在哪里落脚。

克林顿·莫里森说，阿森纳、莱斯特城和水晶宫应该考虑引进被红军释放的丹尼尔·斯图里奇。

英格兰国脚在合同期满后被允许离开安菲尔德。

他在默西塞德郡度过了艰难的几年，经历了不幸的伤病和激烈的位置竞争。

然而，斯图里奇已经证明了自己是一个最高水平的射手，他现在只有29岁。

他被认为还有征战英超联赛的机会，一名前顶级前锋表示他将会以自由球员的身份加盟另一支雄心勃勃的球队。

前水晶宫射手莫里森在接受采访时说:“我相信丹尼尔·斯图里奇仍然有足够的实力在英超踢球。他有很强的技术能力。

“在他受伤之前，就我个人而言，我认为他是英格兰最好的前锋。我认为他比哈里·凯恩好。”

“他是我见过的最有天赋的终结者。他是利物浦最自然的终结者，但因为马内，菲尔米诺和萨拉赫的效率，他很难找到自己在球队里的机会。”

“他受了很多伤，但我认为他对大多数英超球队来说都会是一笔很好的引援。”

“也许不能进入前三四名，也许不能代表利物浦或曼城，但他可以去阿森纳这样的球队。”

“我希望我的老东家水晶宫能得到他，莱斯特城也是一个不错的选择——他和罗杰斯在一起工作得很好。”

“流浪者队也能发挥作用，也许杰拉德能发挥出他最好的水平，但我认为他会想留在英超。”

“我不认为斯图里奇是一个以金钱为导向的人，他在利物浦赚了很多钱，所以余下的职业生涯他不会太多考虑金钱方面的问题。”

“他会想去一家他每周都能踢球的俱乐部，我仍然认为他在英超可以做得很好。”

“对他来说，最大的问题永远是，他能保持健康状态多久？但在精神状态上，他目前处于一个良好的位置，一个健康和渴望进球的斯图里奇是任何球队的宝贵资产。”

“作为一名前锋，你所要做的就是进球，这就是你活着的目的。如果斯图里奇能够打满整个赛季的30场比赛，那么你就拥有了一名了不起的球员。”

“他会很健康，会漫长飞奔，他会证明自己的价值。”

斯图里奇曾代表利物浦出场160次，攻入67球，并且作为欧冠冠军成员离开安菲尔德。