名宿：阿森纳应该尽其所能留下奥巴梅杨 可以选择牺牲他人

这位前锋线球员认为，由于合同谈判正在进行，酋长球场的球员们应该尽他们所能来留住这名高效率球员。

阿兰·史密斯表示，阿森纳需要尽其所能让奥巴梅杨签下一份新合同，这位枪手名宿认为如果俱乐部非要节省资金，也应该“牺牲”其他球员。

没有迹象表明财政问题阻碍了这位高效率射手在酋长球场的续约。而根据报道，双方的谈判之所以陷入僵局，主要是因为奥巴梅杨自己的个人野心，这位31岁的前锋渴望在自己职业生涯结束前赢得更多的奖杯。

尽管阿森纳已经晋级足总杯半决赛，但他们在近期比赛中的表面依旧不甚乐观。

其他球队

在与奥巴梅杨的谈判中，冠军奖杯或者欧冠资格将会是一个有用的讨价还价的筹码，枪手希望尽可能避免球员的合同进入最后12个月。

阿兰·史密斯希望能达成一个对北伦敦和球员双方都比较合适的折中方案。他认为即使俱乐部需要出售来获得资金，也应该留下这位护身符似的射手，选择去出售其他的冗杂球员。

“当像法布雷加斯和范佩西这样的球员离开俱乐部以追求奖杯时，情况已经很糟糕了。”前阿森纳前锋阿兰·史密斯告诉《旗帜晚报》。“但至少阿森纳当时有能力引进其他替代者，即便新援无法达到原有球员的水平。”

“现在情况似乎有所不同，俱乐部手头非常紧。不仅如此，阿森纳在足坛的声望也发生了变化。他们不再是欧冠的常客，也不是联赛冠军争夺者，根本无法吸引到像温格时代那样的人才。现在卖掉你最好的球员，你会损失惨重。”

“不要再去找一个能像奥巴美扬那样为球队进球的人了，那是不可能的事情，因为成本太过高昂。相反，俱乐部现在看中的是球员的潜力，不过这需要几年来进行培养。”

“如果有一半的机会说服奥巴梅杨留下，就像米克尔·阿尔特塔所暗示的那样，俱乐部就必须抓住这个机会。有些人可以牺牲，有些人可以卖掉，但这位球员不行。球队太依赖他的门前嗅觉来破门得分了。”

“拉卡泽特进球效率下降，再加上马丁内利受伤和恩凯迪亚刚刚进入一线队，奥巴梅杨的离开会给俱乐部留下一个巨大的空缺，任何可能的替代者都无法立即填补这一切。”

阿尔特塔表示他有信心和奥巴梅杨达成一份新合同，不过目前双方还没有达成任何实质性协议。