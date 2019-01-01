名宿：阿尔特塔需要资金支持和三个赛季的时间

这位前前锋相信在酋长球场的熟悉面孔在转会市场上需要得到足够的时间和支持。

查理·尼古拉斯说，阿尔特塔需要资金来加强阿森纳漏洞不断的后防，如果他真的入主酋长球场，他需要三年时间来扭转枪手的颓势。

将西班牙人带回到北伦敦的计划据说已经离成功很近了。

周三，阿尔特塔和曼城主帅瓜迪奥拉一起，帮助蓝军挺进了联赛杯半决赛，并将于与曼联在半决赛中进行一场德比战。

然而，当他同意成为埃梅里的继任者时，人们预计他将有机会用自己的方式摸索形式。

一项艰巨的任务等待着这位前阿森纳队长，枪手们已经陷入了令人担忧的低迷。

尼古拉斯承认对一个菜鸟教练的耐心是需要的，但是他希望阿特塔能够得到他所需要的支持，在转会市场上重建球队。

这位前阿森纳前锋告诉天空体育:“我毫不怀疑(给阿二特塔时间)。”

“我想阿森纳的球迷们可能无法相信他们在这么短的时间内下降了这么多。”

“埃梅里刚来的时候，我想我们都说，‘嗯，可以理解，他在西班牙的俱乐部非常成功，他在巴黎圣日耳曼和姆巴佩、内马尔、卡瓦尼一起工作，所以他习惯和大牌球员一起工作。’”

“他从未解决的问题是越来越差的后防，这也是为什么温格不得不离开足球俱乐部的原因。”

“但因为他们还没能解决问题，他们已经花了一些钱，但从来没有彻底解决问题，我认为阿尔特塔知道如果他要进来，他需要有能力修复这些问题。”

“青训看起来很有前途，尽管没有后卫。”

“这是一个风险，但我不认为这是一个问题，我会看一看然后说，‘有时间限制嘛？’”

“不，如果阿特塔得到了他的第一份工作，我想我们都不得不承认作为阿森纳的球迷，他必须至少拥有三个赛季的时间来恢复。”

如果与阿尔特塔的协议能尽快通过，那么他在阿森纳的第一次亮相将会是在周六对阵他的另一家老东家埃弗顿。