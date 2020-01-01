名宿：阿尔特塔没有走错一步 但可能因引援而招致批评

这位前枪手球星对西班牙教练早期的工作印象深刻，但他也承认，要想扭转俱乐部的局面，他还有很多工作要做。

米克尔·阿尔特塔自从执教阿森纳以来并没有“走错一步”，大卫·奥莱利表示，不过他也警告西班牙人将会在酋长球场遭遇一个“艰难”的工作，并可能会因转会问题而招致批评。

近年来，枪手在引援方面表现得好坏参半。

在2019年夏天，一向吝啬的阿森纳突然放开了手脚，以创俱乐部记录的方式签下了尼古拉斯·佩佩和经验丰富的巴西后卫大卫·路易斯，但这两人的发挥都没有证实自己的价值。

其他球队

年轻前锋马蒂内利的表现则让人印象深刻，但阿森纳的整体表现却很差，截至目前，他们仅位列英超积分榜第八名的问题。

阿尔特塔被认为在去年12月接过帅位后表现得相当不错，不过他的球队仍需要更进一步。

大卫·奥莱利相信，为了在场外取得长期的成功，他们已经做好了准备，但他也承认，任何一位教练最终都将以带队的表现来进行评判。

这位枪手的传奇人物在接受《talkSPORT》采访时谈到了阿尔特塔:“我不认为他在球场上犯下过什么错误。”

“他做过一些没人知道的事情。但你可以说，他在幕后所做的一切都非常棒。”

“他有着自己处理事情的方式，有在危机中处理自己的方式，他在没有寻求公众关注的情况下做的事情，他在俱乐部所执行的措施，我不认为他犯错了。”

“我认为他面临着艰巨的任务，毫无疑问，他上任后接受了这项艰巨的任务，但他需要引进球员。”

“这样，他的阵容将变得更好，这能帮助他进入联赛前四名吗？不，我看不出来。”

他表示:“我认为，人们会通过他引援所取得的斩获来评判他，这说起来容易做起来难，但是你必须让某人被清洗。”

“这很难做到，人们会以此来评判他，当然也会根据他引进那些球员来评判他。”

阿森纳还没有放弃本赛季争四的野心，不过他们需要在剩下的10场比赛中取得完美的结果，这样才能在提升自己在积分榜上的排名，并在下赛季的欧冠中占据一席之地。