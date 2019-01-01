名宿赞凯恩“世界最强9号位” 鼓励其长期效力热刺

前热刺前锋基恩相信，出身英格兰本土的凯恩会继续留在热刺，创造更多的进球纪录。

出身热刺青训的凯恩如今已成为了世界最佳前锋之一，在北伦敦的赛季中产出颇多。作为两届英超金靴得主和英格兰国家队队长，他即将突破200球大关。尽管仍然有人怀疑他能否长期保持目前的状态，但凯恩一直用场上的表现堵住各路闲言碎语。

前热刺前锋基恩对凯恩寄予厚望，他相信这位25岁的球员能够继续创造新的记录，并且鼓励他无视转会流言，长期效力热刺。这位功勋射手在接受《天空体育》采访时说道：“我相信他能够长期为热刺效力，毫无疑问，他能够打破格里夫斯创造的纪录。”

“我最欣赏凯恩的一点是，每年都会有人质疑他‘你猜明年他会不会还这样？’但他总是一如既往的棒。他一直能够进球，也一直在继续努力，所以我很讨厌那些酸他的话。”

“不过他会继续在场上打入进球，并以此回击那些泼冷水的人。对我来说，他是世界上最好的9号。”

目前，凯恩已为热刺打入了160粒进球，这也让他成为俱乐部历史上进球第四多的球员，而俱乐部传奇格里夫斯的总进球数则达到了266个。不过，凯恩已在去年夏天与俱乐部续约到了2024年，如果能够按照目前的状态继续破门的话，毫无疑问，他将成为俱乐部历史上的新传奇。