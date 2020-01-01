名宿：贝林汉姆不值5000万英镑 利物浦无需引进他

这名前红军边锋认为安菲尔德的队伍在中场有充足的储备，现在并不需要斥巨资引进一个有天赋的年轻人。

史蒂夫•麦克马纳曼表示，如果伯明翰将裘德•贝林汉姆定价为5000万英镑，利物浦将不太可能加入曼联与多特蒙德的争夺战中，尽管红军是那些密切关注这位令人垂涎的16岁球员的球队之一。

所有人知道，由于潜力惊人，贝林汉姆被其他豪门诱惑、转会离开圣安德鲁只是时间问题。尽管他还年轻且缺乏经验，这位英冠赛场上的中场大将已经被认为是英格兰足坛最炙手可热的新星之一。

有消息称曼联愿意将其带至老特拉福德，而德国豪门多特蒙德也在追求着他。除了这两家球队以外，利物浦是另一位希望引进这位本土妖星的俱乐部，不过麦克马纳曼相信在默西塞德将因高昂的价格和优秀的青训体系将贝林汉姆排除在自己的夏季转会之外，克洛普可能并不会要求俱乐部为自己引进他。

其他球队

这位前红军球星告诉HorseRacing.net:“我在足球学院工作时听说过很多关于他的事情，他的声名远扬。尽管他只有16岁，现在似乎和诸多球队都有所联系。比如说，外界流传着曼联对他感兴趣的故事，但这一切可能只是伯明翰城为了增加他的身价编造的。”

“我不知道利物浦是否再考虑引进他所需要的花费，三个月前我读到他的身价只有3000万英镑，而现在我听说已经达到了5000万英镑。利物浦目前已经拥有了很多的优秀年轻人，所以如果他们用这么多钱去追求贝林汉姆，我会很惊讶。”

麦克马纳曼一直在谈论最近几年离开利物浦青训系统的球员。

比如阿诺德，这位红军边后卫目前只有21岁，但已经为球队出场超过120次。源源不断的助攻让他成为英超联赛中最有效率的球员之一，麦克马纳曼相信他现在是这个星球上最优秀的球员。

这位前英格兰国脚这样评价阿诺德：“这个赛季他为俱乐部做出了惊人的贡献，他和罗伯逊配合得非常棒。这支利物浦并没有纯粹的边路球员，这意味着边后卫要为身前的球员拉开宽度，这两人做得很棒。”

“当你纵观世界各地的右后卫时，你不得不承认特伦特就是目前这一位置上最好的球员。你会看到，他比皇马的卡瓦哈尔和尤文图斯的达尼洛更好，在拜仁的基米希改大中场后，他就是目前的世界最佳右后卫。他在利物浦的主要工作是作为一名攻击型后卫和提供助攻的人，他的数据证明了他的稳定性。”