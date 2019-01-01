名宿警告：年轻天真的蓝军小将不能只依赖进攻

兰帕德自从入主斯坦福桥后就偏好进攻打法，但是托尼·卡斯卡里诺认为这种打法不会赢得奖杯。

切尔西已经得到警告，他们不能指望“得分超过所有人”的方式，托尼·卡斯卡里诺声称，如果他们要挑战最负盛名的奖项，“年轻和防守幼稚的球队”还有很多要学。

2019- 2020赛季被认为是蓝军的学习曲线。

兰帕德在这个夏天接管了球队，他意识到在两个窗口的转会禁令期间，信心将不得不通过年轻人表现出来。

这种方式带来了丰厚的回报，许多本土球星吸引了眼球，但有时也暴露出缺乏经验——无论是在国内还是在欧洲赛场。

前切尔西前锋卡斯卡里诺希望看到球队能够解决这些问题，因为他们的目标是重新回到英超争冠的竞争中，并在欧洲大陆的赛场上争夺冠军。”

他在2-2战平瓦伦西亚后说:“我明白为什么切尔西球迷对球队的进攻天赋感到兴奋，他们看起来总是在进球。”

“但是我不认为他们会赢得冠军联赛，如果他们还是那样防守的话。”

“自从弗兰克接手以来，这一直是个问题。他的防守非常年轻和幼稚。”

“他让祖马和托莫里担任中卫，安德烈亚斯·克里斯坦森和里斯·詹姆斯担任后卫。詹姆斯，在第94分钟，在18码的禁区，切尔西被反击，他们几乎输掉了比赛！”

“我认为他们将会受到惩罚，如果他们以这种方式防守，他们打得如此有侵略性。”

“看，凯帕扑出了一个点球，丢了两次球。”

“如果切尔西认为他们的得分会超过所有人，他们就不可能赢得冠军联赛。”

“他们能赢得比赛吗？是的，他们可以击败任何人，但我看不出他们有真正世界级而专业的防守表现，就像上赛季利物浦在决赛中战胜热刺那样。”

“我认为切尔西还有很多东西要做，但我认为现在对他们来说还为时过早。”

切尔西目前在英超联赛中排名第四，要想进入欧冠16强还有很长的路要走。

要想在淘汰赛中获得一席之地，就必须在小组赛最后一轮战胜里尔。