名宿解释为何厄齐尔不上场：他在训练中不努力

这位31岁的球员再次成为了批评的对象，他被排除在枪手1-0输给谢菲尔德联队的的球队阵容之外。

查理·尼古拉斯表示，阿森纳主帅埃默里不会把厄齐尔召回枪手的阵容之中，因为他在训练中的职业道德是不够的。

当这位前塞维利亚和巴黎圣日耳曼的主教练一再重申他对这位中场组织者的信任时，他却把这位31岁的球员排除在周一1-0输给谢菲尔德联队的比赛名单之外。

尽管周四在酋长球场与维多利亚的欧联杯比赛似乎是让这位前皇马球星重新进入首发阵容的理想机会，但球队前任前锋相信厄齐尔将再次被安排在场边。

尼古拉斯认为这种情况是球员自己造成的。

“他会把梅苏特·厄齐尔扔进这种情况吗？”这位前苏格兰国脚对天空体育说。“我认为埃梅里知道厄齐尔训练不够努力，所以他没有让他上场。”

“他还在，所以我还是想让他上场的。”

埃梅里预计将在周四的欧战中做出许多改变，包括基兰·蒂尔尼和赫克托尔·贝勒林等人在受伤后将重新回到球队。

与此同时，厄齐尔却没有这样的问题，本赛季到目前为止，他的上场时间被限制在142分钟，其中一半是在5-0战胜诺丁汉森林的联赛杯比赛中出场的，那场比赛中，他被授予了队长袖章。

他本赛季唯一一次英超出赛是在客场对阵沃特福德的比赛中，那场比赛他踢了71分钟，2-2与对手战平。除此之外，他只在板凳上出现过几次。

这位前德国球星在英格兰的职业生涯中一直是一个有争议的人物，他为别人创造进球的能力令人吃惊，但他的职业道德却经常受到质疑。

上周六，前阿森纳中后卫马丁·基翁称这名球员在俱乐部的处境令所有人“尴尬”，并暗示德国人需要“审视自己”，以帮助解决他在酋长球场的问题。