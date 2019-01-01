名宿：萨拉赫确实被踢倒 当值主裁也频繁犯错

红军名宿阿尔德里奇认为虽然萨拉赫容易摔倒，但很多情况确实是因为对手球员侵犯了他。同时，他表示当值主裁莫斯也犯了很多错误。

红军名宿阿尔德里奇在个人专栏里表示，虽然萨拉赫在与对方身体接触时容易摔倒，但裁判也漏判了其他点球。

个人专栏文章如下：

在利物浦与水晶宫的比赛中，萨拉赫很容易就摔倒在地。现在他遭到了指责。对方球员确实踢到他，萨拉赫也摔倒了，现在球员都会选择这么做。

现在萨拉赫要当心一点，很多人都会特别关注他。之前苏亚雷斯也是被大家认为是太容易摔倒的球员。

萨拉赫与对方身体有接触。但那是否应该是个点球？有的裁判或许会这么吹罚。不过萨拉赫太容易摔倒了，现在他遇到了很多非议。

但这犯规很明显，我认为裁判应该判点球。萨拉赫突入禁区时，他会遇到对方2-3名防守球员围堵，在这种防守距离之下，对方球员很难不与他发生肢体接触。

不过，主裁判莫斯的判罚引起了争议，他让双方都感到不满。比赛中应该存在三个点球，他都没有吹罚。

第一个是汤森德的手球，我都能看得特别清楚，但他离得很近，为什么他没看到？水晶宫因此打进了1球。第二个是汤姆金斯的手球，莫斯也没有吹罚。这令人发指！

我们应该可以获得一个点球。不过莫斯还漏掉了罗伯逊的手球，我们之后就打入了第四粒进球。

比赛补时时长是5分钟，但莫斯最后还多给了1分钟。水晶宫险些扳平了比分。总而言之，主裁判莫斯水平可以用惨不忍睹来形容。