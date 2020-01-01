名宿：若塔促进了菲尔米诺的提高 他仍有改变比赛的能力
多米尼克·马特奥表示，迪奥戈·若塔对利物浦的影响迫使罗伯托·菲尔米诺提高了自己的比赛表现，这位巴西前锋正在证明自己仍然是一位可以改变比赛的球员。
当这位南美球星与穆罕默德·萨拉赫和萨迪奥·马内建立了最有成效的合作关系时，他的能力并没有受到多少质疑。
然而，这位29岁的球员最近的表现并不理想，在2020-21赛季的20场比赛中，他只打入了3球。
不过他在最近一场比赛中的表现可以说极具决定性，总一粒最后时刻、戏剧性的进球帮助球队2-1战胜了同为冠军争夺者的劲敌托特纳姆热刺。
菲尔米诺在那场比赛中再次利用自己的进球让自己的球队取得领先，而夏季签下的若塔则因意外受伤将缺席数周时间。
葡萄牙人在之前的17场比赛中打入9球，很多人认为他应该取代菲尔米诺在进攻三叉戟的位置。
不过在若塔养伤期间，菲米诺仍有机会证明他依旧是克洛普的锋线首选，而马特奥则希望巴西人能从竞争中受益。
这位前红军后卫告诉媒体：“若塔在球场上的表现很出色，每次当他拿球你都认为他能够取得进球。这肯定会推动菲尔米诺的进步。”
“当你面对一个能进球和创造机会的球员时，你必须做些什么来对进行进行影响。菲尔米诺现在已经在对阵热刺的比赛做到了这一点，希望他能从中获得信心。”
“他在过去的几场比赛中的表现看起来很棒，但也许在对阵热刺的那个进球之后，他会重新振作起来。”
“他的控球能力需要提高一点，上个赛季他表现得太好了。这个赛季他也没能保持这个状态，但是人们对你这个球员有了更多的了解。菲尔米诺仍然是一位有能力改变比赛的球员。我相信他会从中获得信心。”
马特奥认为正是菲尔米诺的出色表现，才帮助克洛普的球队在欧冠、世俱杯和联赛中取得的成功：“我们知道克洛普队内某些球员的忠诚以及他给球队带来的帮助。”
“他是一位出色而伟大的球员。我们知道萨拉赫和马内打入了大部分的进球，而菲尔米诺的表现同样出色，他也是球迷的最爱，他们都很崇拜他。”
“他踢球的方式，试图用正确的方式去踢球。他是如此聪明，当球传到他脚下时，你永远不知道他会做什么。他一直充满创造力。”
“他可能不像其他球员的速度那么快，但是因为马内和萨拉赫的速度太快了，所以他们才形成了互补。”
“他在球队中起到了串联的作用，他是一位伟大的全能球员。是的，他的进球并也许没有像球迷们希望的那样多，但有时候，一位球员的贡献确实不能单纯地用进球来衡量。”