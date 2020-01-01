名宿：若塔促进了菲尔米诺的提高 他仍有改变比赛的能力

这位红军名宿认为新援若塔的出色发挥促进了菲尔米诺在比赛中的表现，并认为他仍然有改变比赛的能力。

多米尼克·马特奥表示，迪奥戈·若塔对利物浦的影响迫使罗伯托·菲尔米诺提高了自己的比赛表现，这位巴西前锋正在证明自己仍然是一位可以改变比赛的球员。

当这位南美球星与穆罕默德·萨拉赫和萨迪奥·马内建立了最有成效的合作关系时，他的能力并没有受到多少质疑。

然而，这位29岁的球员最近的表现并不理想，在2020-21赛季的20场比赛中，他只打入了3球。

其他球队

不过他在最近一场比赛中的表现可以说极具决定性，总一粒最后时刻、戏剧性的进球帮助球队2-1战胜了同为冠军争夺者的劲敌托特纳姆热刺。

菲尔米诺在那场比赛中再次利用自己的进球让自己的球队取得领先，而夏季签下的若塔则因意外受伤将缺席数周时间。

葡萄牙人在之前的17场比赛中打入9球，很多人认为他应该取代菲尔米诺在进攻三叉戟的位置。

不过在若塔养伤期间，菲米诺仍有机会证明他依旧是克洛普的锋线首选，而马特奥则希望巴西人能从竞争中受益。

这位前红军后卫告诉媒体：“若塔在球场上的表现很出色，每次当他拿球你都认为他能够取得进球。这肯定会推动菲尔米诺的进步。”

“当你面对一个能进球和创造机会的球员时，你必须做些什么来对进行进行影响。菲尔米诺现在已经在对阵热刺的比赛做到了这一点，希望他能从中获得信心。”

“他在过去的几场比赛中的表现看起来很棒，但也许在对阵热刺的那个进球之后，他会重新振作起来。”

“他的控球能力需要提高一点，上个赛季他表现得太好了。这个赛季他也没能保持这个状态，但是人们对你这个球员有了更多的了解。菲尔米诺仍然是一位有能力改变比赛的球员。我相信他会从中获得信心。”

马特奥认为正是菲尔米诺的出色表现，才帮助克洛普的球队在欧冠、世俱杯和联赛中取得的成功：“我们知道克洛普队内某些球员的忠诚以及他给球队带来的帮助。”

“他是一位出色而伟大的球员。我们知道萨拉赫和马内打入了大部分的进球，而菲尔米诺的表现同样出色，他也是球迷的最爱，他们都很崇拜他。”

“他踢球的方式，试图用正确的方式去踢球。他是如此聪明，当球传到他脚下时，你永远不知道他会做什么。他一直充满创造力。”

“他可能不像其他球员的速度那么快，但是因为马内和萨拉赫的速度太快了，所以他们才形成了互补。”

“他在球队中起到了串联的作用，他是一位伟大的全能球员。是的，他的进球并也许没有像球迷们希望的那样多，但有时候，一位球员的贡献确实不能单纯地用进球来衡量。”