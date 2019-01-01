名宿：索帅需铁腕治军 暂时弃用德赫亚

尽管曼联1-1战平切尔西的比赛已经过去两天，但外界对门将德赫亚的质疑依然没有停止。英格兰名宿伊恩-赖特表示，如果索尔斯克亚想要在曼联打下自己的烙印，他需要从暂时弃用德赫亚开始。

北京时间4月30日，前阿森纳射手伊恩-赖特认为曼联主帅索尔斯克亚应展现无情的一面，他需要暂时弃用门将德赫亚。

在曼联过去四场比赛中，德赫亚有三次失误直接导致球队丢球，周日曼联1-1战平切尔西的比赛中，德赫亚更是扑救脱手，使得阿隆索打入扳平比分的进球。

德赫亚与俱乐部的合约将在明年夏天到期，他与曼联的续约谈判依然没有尘埃落定。赖特认为这些转会流言和续约的事情让德赫亚分心了。

赖特在BBC节目中说：“如果索尔斯克亚真想在曼联打下自己的烙印，让人们清楚知道他敢于做出重大决定，那么他应该在现阶段弃用德赫亚。”

“如果教练和德赫亚能够进行面对面交流，可以直接告诉他为什么被排除在名单之外，让他休息一下，这才能真正展现教练的管理水平。这也是索尔斯克亚应该做的事情。”

“德赫亚则需要一个假期，好好思考自己的问题，并解决合约问题。”

赖特补充说：“德赫亚是世界上最优秀的门将之一，他只是需要一段休息时间。现在发生了太多事情，他背负了巨大的压力。曼联目前的情况也只会给德赫亚更多的压力。”

“最近他有三次非常致命的失误，暂时弃用他，并让罗梅罗来守门，这并不是一个糟糕的主意。”