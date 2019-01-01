名宿：穆里尼奥不适合热刺 应该选择安切洛蒂

前切尔西和曼联的教练已经在北伦敦开始了他的执教生涯，但是克里斯·瓦德尔缺认为球队应该找一位意大利战术家。

当被问及葡萄牙战术家是否是热刺合适的“类型”时，克里斯·瓦德尔说，卡洛·安切洛蒂会比何塞·穆里尼奥更适合热刺。

在毛里西奥·波切蒂诺离开后，北伦敦的执教大权就移交给了前切尔西和曼联的主教练。

许多人都认为穆里尼奥会取得成功，但普遍的共识是，他会进行大笔引援，并倾向于一种不同于前任的战术。

瓦德尔担心这可能不会为他赢得太多的支持者，并认为热刺应该考虑把另一位前切尔西教练安切洛蒂从那不勒斯带回英格兰。

他说:“(穆里尼奥)是适合托特纳姆的教练吗？他会解决目前的问题吗？他喜欢花钱。”

“他会以他的打法成为球迷的最爱吗？我认为不会，托特纳姆一直想要踢的是娱乐性的足球，除非他改变他的理念。”

“所以这是一个很好的选择吗？安切洛蒂可能是一个更合适的人选，更对托特纳姆的路子。作为球员和教练，他都取得过胜利。”

在质疑任命穆里尼奥的决定时，瓦德尔对波切蒂诺离开并不感到惊讶。

很多人质疑热刺与波切蒂诺分道扬镳的决定，但是在2019- 2020赛季缺乏稳定性的表现让热刺意识到他们“不能停滞不前”。

瓦德尔补充道:“人们说他们不会摆脱(波切蒂诺)——但我说足球发展得很快。”

“谁会在几年前说温格会失去他在阿森纳的工作?”

“即使他们只排在前四名之外。他试图重建，他意识到体育场的建造花了一大笔钱，他被限制了很长一段时间。”

“最终这一切都会发生，足球就是这样发展的。”

“是的，我能看到人们说他很聪明，他对俱乐部贡献很大。”

“但是像托特纳姆热刺这样的俱乐部，他们发展的方式，他们前进的方式，他们想要的方式，他们不能停滞不前。”

热刺在穆里尼奥的带领下的第一场比赛——在国际比赛日之后他们将回到国内赛场，在周六客场挑战西汉姆联。