名宿看穿一切 贝巴：迪巴拉不来对曼联有好处
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Getty/Goal
贝尔巴托夫表示尤文图斯前锋迪巴拉放弃转投老特拉福德的机会，这对曼联有好处。
在英格兰夏季转会窗口即将结束的时候，有消息称这位阿根廷国脚有可能降临英超。
尤文愿意将迪巴拉纳入卢卡库的交易中，而曼联也似乎愿意引进另一名富有创造力的前锋。
据报道，这位25岁球员不愿加入这桩特别的交易中。而在那之前，他也错失在截止日加盟热刺的机会。贝尔巴托夫则表示曼联能从中受益。
这位前红魔射手表示：“很难看到他哪里适合。”
“他的左脚很好，视野也很开阔。我唯一担心的是他能否习惯英国人踢球的方式。”
“看看以后会发生什么，这很有趣。”
贝尔巴托夫补充了迪巴拉可能带来的破坏性影响:“当你拥有高质量的球员时，如果一个人受伤，你有另一个出色球员可以顶替上场是一件奢侈的事情。”
“但这对球员本身没有好处。他们会抱怨，不开心，所以你必须小心你买的是谁。”
在谈到曼联目前的招聘业务时，贝尔巴托夫表示，他希望自己将来也能做出这样的决定。
保加利亚人说他计划有一天追随索尔斯克亚的脚步，教练计划正在进行中:
他说:“看到他(索尔斯克亚)成为曼联的主教练，这是一件好事。你可以看到俱乐部正在给旧将提供机会。”
“我想到并看到了这一点，我说，‘我现在有教练计划。也许有一天，如果我努力工作，证明自己，我也会有机会做同样的事情’。”
贝尔巴托夫补充说:“总有一天，我需要先做好准备。我必须准备好资格和证书。”
“所有的足球运动员都认为他们可以成为伟大的教练，但事实并非如此。”