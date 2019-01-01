名宿看穿一切 贝巴：迪巴拉不来对曼联有好处

前红魔前锋难以知道如果这位尤文图斯前锋在夏天转会到老特拉福德，是否能够适应球队的计划。

贝尔巴托夫表示尤文图斯前锋迪巴拉放弃转投老特拉福德的机会，这对曼联有好处。

在英格兰夏季转会窗口即将结束的时候，有消息称这位阿根廷国脚有可能降临英超。

尤文愿意将迪巴拉纳入卢卡库的交易中，而曼联也似乎愿意引进另一名富有创造力的前锋。

据报道，这位25岁球员不愿加入这桩特别的交易中。而在那之前，他也错失在截止日加盟热刺的机会。贝尔巴托夫则表示曼联能从中受益。

这位前红魔射手表示：“很难看到他哪里适合。”

“他的左脚很好，视野也很开阔。我唯一担心的是他能否习惯英国人踢球的方式。”

“看看以后会发生什么，这很有趣。”

贝尔巴托夫补充了迪巴拉可能带来的破坏性影响:“当你拥有高质量的球员时，如果一个人受伤，你有另一个出色球员可以顶替上场是一件奢侈的事情。”

“但这对球员本身没有好处。他们会抱怨，不开心，所以你必须小心你买的是谁。”

在谈到曼联目前的招聘业务时，贝尔巴托夫表示，他希望自己将来也能做出这样的决定。

保加利亚人说他计划有一天追随索尔斯克亚的脚步，教练计划正在进行中:

他说:“看到他(索尔斯克亚)成为曼联的主教练，这是一件好事。你可以看到俱乐部正在给旧将提供机会。”

“我想到并看到了这一点，我说，‘我现在有教练计划。也许有一天，如果我努力工作，证明自己，我也会有机会做同样的事情’。”

贝尔巴托夫补充说:“总有一天，我需要先做好准备。我必须准备好资格和证书。”

“所有的足球运动员都认为他们可以成为伟大的教练，但事实并非如此。”