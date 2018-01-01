名宿盛赞托雷拉：他就是阿森纳的真命天子

阿森纳名宿保罗-默森盛赞了托雷拉，他认为枪手在失去了维埃拉和吉尔伯托-席尔瓦之后就一直在苦苦追寻这样的球员。

阿森纳名宿保罗-默森表示球队一直在寻找卢卡斯-托雷拉这样的成员，他认为乌拉圭小将未来能够成为维埃拉或吉尔伯托-席尔瓦那样的枪手名宿。

温格时代最成功的那几年，阿森纳除了球踢得好看之外，防守积极性和血性也是不容小觑的，其中维埃拉和吉尔伯托-席尔瓦就是球队后腰位置上的两大代表，他们为美丽的枪手灌注了硬朗和拼劲。

22岁的托雷拉今夏以2600万英镑的价格从桑普多利亚来到阿森纳，加盟球队后他立刻表现出色，而枪手名宿默森则表示乌拉圭人正是俱乐部这些年来一直苦苦寻找的真命天子。

“自从维埃拉和席尔瓦离开之后，阿森纳就一直在苦苦寻找这样的球员。”默森说道。“托雷拉让对手踢得很不舒服，并让队友拼劲十足，而且他还非常硬朗，虽然他不是一个天生的传球手，但他确定了比赛的节奏。”

“我一直都这么说，这么多年来，有球状态下的阿森纳是世界上最好的球队之一，但过去四五年间，无球状态下的阿森纳是世界上最糟糕的球队之一，而托雷拉的到来改变了这一点。”

“当托雷拉上前逼抢的时候，这创造了多米诺效应，其他阿森纳球员也拼了起来，并对对手球员进行围追堵截。”

“而且托雷拉的态度非常端正，他在场上从不偷懒，而且也不怕和对手硬碰硬，他让所有人都动了起来。他的表现实在出色，最近几周他还进了几个重要的球。”

“利物浦不会在明天早上将他买走，实际上我认为英超四强没有人会买他，托雷拉可以变得更好，我也确信他会变得更好，但他现在已经很出色。”

“阿森纳需要这样的球员，所有都知道的，温格也知道，只不过她太顽固，不愿意去买这样的球员。托雷拉本可以在南安普顿或伯恩利踢球，默默无闻，但阿森纳实在是太需要这样的球员了，所以他一来就脱颖而出。”