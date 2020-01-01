名宿：瓜迪奥拉是最出色主帅 阿圭罗已解锁世界级

曼城名宿弗朗西斯-李认为，得益于瓜迪奥拉的教导，阿根廷前锋已经解锁了自己的世界级潜能。

阿圭罗是在2011年从马竞转会来到伊蒂哈德的，他已经在各项赛事中为曼城打入了252球，加冕队史第一射手。

过去10年间，蓝月亮一共赢得了12个重要赛事冠军，包括4个英超冠军。尽管瓜迪奥拉的球队在本赛季的英超卫冕之路上几乎已经失去了希望，但他们仍然有望继续追逐包括卡拉宝杯，足总杯以及欧冠在内的其他荣誉。

阿圭罗本赛季至今为曼城贡献了25球，包括19粒英超进球。在1月12日6-1大胜维拉的比赛中，他上演帽子戏法，成为了英超历史第一外籍射手。

其他球队

在1967-1974年间曾在曼城同样担任过中锋的前英格兰国脚弗朗西斯-李，对于阿圭罗为曼城所做出的贡献也送上了赞美。但他相信，阿根廷人能够有这样的表现，现任主帅瓜迪奥拉功不可没。

李告诉俱乐部官网：“阿圭罗毫无疑问是非凡的。当瓜迪奥拉第一次来到俱乐部，他（阿圭罗）不是常规球员，也不是效率射手，但现在，他是绝对主力，并且打入了很多进球。”

“阿圭罗现在得到了一切。他现在是个很棒的终结者，他非常冷静，拥有前锋应该具备的体格和速度。我认为当佩普刚来到的时候，他可能还有点虚，但主教练让他振作了起来，让他像一名世界级前锋一样踢球。”

“如果你看看他进球的方式，你会发现那并不是千篇一律。他可以打进很出乎意料的进球，他真的很有天赋。问我是否愿意和阿圭罗搭档？不，他会把我的进球都抢走的。”

“不过老实说，我其实会很享受和他一起踢球。我知道和顶级球员搭档完全没问题，比如科林-比尔，尼尔-杨以及米克-萨默比。”

李还称赞瓜迪奥拉是“他见过最出色的主帅”，他认为加泰人为英格兰足球带来了变革。

“如果你看看我们上个月在维拉公园和老特拉福德的表现，你就会发现这支球队比英国任何一直球队踢得都要好。”

“他改变球队的方式打开了新世界的打门。他希望球队能够从后场开始，利用场地创造更多的空间。”

“我认为他是我见过最出色的主帅。他拥有特别的天赋，第一是分析对手，第二是训练并且保持球员间的相互竞争。”