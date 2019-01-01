名宿点名批评：表现差劲的埃里克森无法辨识

这位丹麦中场组织者曾在夏天转会传闻不断，现在，他想要忘记伦敦在欧洲大陆所遇到的艰难一夜。

热刺在欧冠小组赛首场比赛中丢掉了两球的领先优势，前托特纳姆热刺球员杰纳斯将矛头对准了埃里克森在周三晚上对阵奥林匹亚科斯的表现，这位丹麦人看起来“面目全非”。

哈里·凯恩在上半场罚进一粒点球，帮助波切蒂诺的球队在希腊取得领先，随后卢卡斯·莫拉的进球让客队在乔治奥斯·卡莱斯卡基斯球场占据了主动权。

丹尼尔·波丹斯在中场休息前帮助主队扳回一球，然而，而到了下半场，主队第一个进球的助攻者马蒂厄·瓦尔布埃纳一脚射门将1分留给了热刺。

上赛季决赛选手被严厉地批评了,因为他们无法在比赛中展现自己的权威,但杰纳斯点名埃里克森——曾在夏季与转会皇家马德里等地方联系在一起——未能履行自己的高标准。

“他看起来面目全非。这位36岁的前中场球员在接受英国电信体育频道采访时说。“他在这里有过几次这样的时刻，我知道，事实上，主教练已经看着板凳说‘我们需要让他离开’。”

“作为一名球员，你的表现很糟糕，不要误解我的意思。它发生了，你只需要把它们放在一边。他为热刺踢了很多精彩的比赛，但今晚却没有。”

“就他的表现到底有多糟糕而言，他就像一个受伤的拇指一样引人注目，因为球队在这方面的表现并不好。”

“克里斯蒂安的问题是，他会带球去冒险，因为这就是你想让他做的。你想让他试着把球传到对方防守球员的身后，但他都是在很简单的地方犯了错，这才是让人担心的。”

“老实说，他看起来有点，疲惫不堪。”

托特纳姆热刺和埃里克森需要重新振作起来，从周三的平局中迅速吸取教训，他们将在周六对阵莱斯特城的比赛中回到英超赛场。

波切蒂诺的球队目前在英超积分榜上排名第三，落后联赛领头羊利物浦7分。