名宿：波切蒂诺会留在热刺 今夏将完成六笔引援

北伦敦的一位传奇人物期待这位高水平的教练在这个夏天留下，并得到他应得的转会窗口方面的支持。

托特纳姆热刺传奇球星保罗·米勒表示，波切蒂诺“不会去到任何地方”，并且阿根廷人将在今夏引进6名新球员。

人们对这位南美人目前在北伦敦球队的去留提出了质疑。

他承认在6月1日与利物浦的欧冠决赛后，将决定自己的未来。

波切蒂诺说，他需要看到他的雄心壮志能否得到匹配，才会继续留在热刺。热刺在过去的两个转会窗口中都没有做过任何补强。

米勒预计这种情况将会改变，丹尼尔•利维和他的公司不可能允许这一宝贵资产的离开。

1984年托特纳姆联盟杯冠军得主告诉《太阳报》说：“没有不确定性。毛里西奥哪儿也不去。”

“如果他要走的话，我想皇家马德里会是唯一的选择。毛里西奥每年的收入已经达到1000万英镑，而且他也不是为了钱。”

“他是一个非常热情、坦率的人，他把自己的内心表露无遗。他有触觉，他拥抱你，他很温暖——但是你知道如果你和他乱搞，他会杀了你。”

“当他看着你的时候，他有一双黑色的眼睛，在西班牙被罚下13次证明了这一点。我想他仍然是那里红牌榜的前十。”

米勒相信激情会得到回报，热刺已经准备好在搬进新球场后再次投资。

他补充道：“现在我们拥有世界上最好的球场，我们将因此吸引一些最好的球员。”

“我想毛里西奥会得到他所需要的——六人加入，六人离开。那六个人他们不会超过25岁，会有两三个英国人，因为教练喜欢那样。”

排名前11位的俱乐部有6家来自英格兰，另外还有巴塞罗那、皇家马德里、尤文图斯、巴黎圣日耳曼和拜仁慕尼黑。”

“就收入而言，我们现在在世界上排在第八或第九名。六七年以前，我们就像是莱斯特，狼队，西汉姆，埃弗顿那样。”

“我们现在在一个新的星球上。现在我们需要继续前进。”

托特纳姆热刺在2018-19赛季的英超联赛中取得了又一个前四名的成绩，而首个欧洲冠军杯的成功可能会给这个赛季画上完美的句号。