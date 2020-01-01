名宿：桑乔能在顶级豪门立足 建议他再留多特一年

多特蒙德传奇认为桑乔的实力已能够在曼联或利物浦踢球，但参考约维奇，他应该再留多特一年。

多特蒙德传奇斯特芬·弗伦德承认，杰登·桑乔已经准备好也是利物浦或者曼联效力了，但他也认为这位英格兰边锋应该从约维奇的转会中吸取教训，前法兰克褔前锋在加盟皇马后度过了一个极其失败的赛季。

得益于在2018-19赛季效力法兰克褔时的出色表现，这位塞尔维亚国脚成为了欧洲最受欢迎的年轻天才之一。

而在一年过后，德甲联赛的另一位新星正吸引着整个欧洲大陆豪门的艳羡目光，他就是多特蒙德球星桑乔，而对他最感兴趣的球队则是来自英超的几家豪门，比如曼联、利物浦以及切尔西。

其他球队

前多特蒙德中场斯特芬·弗伦德能够理解为什么一名英格兰国脚会在他的祖国受到热捧，他承认这位小将还能在本赛季贡献更多的进球与助攻。

桑乔目前只有20岁，比约维奇前往西班牙还要年轻一岁，从目前的情况来看，他可能会在今夏离队。

斯特芬·弗伦德告诉talkSPORT：“毫无疑问，桑乔已经准备好为利物浦或者曼联效力了，因为他的数据简直令人难以置信，这表明他已经可以迈出下一步。”

“在多特蒙德，桑乔与哈兰德、布兰特搭档取得了不小的进步，随着埃姆雷詹的签约，带来了适合桑乔的三后卫战术。”

“对桑乔来说，今年和明年继续为多特蒙德效力是一件好事，这他将为他赢得更多出场时间。”

“他才20岁，为什么不继续在多特蒙德踢球呢？我们现在谈到的俱乐部不是弗莱堡或者帕德博恩，我们说的是多特蒙德，欧洲最好的20家俱乐部之一。”

“还记得约维奇吗？他从法兰克福转会到皇马，而他现在根本踢不上球。如果你收到皇马的邀请，你会想，‘我必须离开’。”

“不，实际上你根本没必要去皇马，因为德甲的工资水平也不错，尽管不像皇马和英超那么高。”

“你可以在赚很多钱的同时，不断进步，而不是一下子就迈出那么大的步子。”

“因此对于桑乔来说，与其承受着压力转会到曼联，一家正在为欧冠资格而挣扎的球队，也许在多特蒙德再呆一年会更好。”

斯特芬·弗伦德还建议，那些目前觊觎桑丘的俱乐部应该多等待一段时间，因为新型冠状病毒疫情带来的财务影响可能会导致桑乔的转会费全面下降。

他补充道:“如果报价出来，多特蒙德方面认为这是正确的，他们就会卖掉他。”

“在新型冠状病毒危机还没有完全解除之前，如果德甲出了什么问题，我们要到今年年底才能看到足球比赛，那么现在不是谈论球员转会的时候。”

“我认为转会费无论如何都应该下降，德国所有的俱乐部都在亏损。”

“没有门票和赞助商的赞助，情况就不一样了，所以很难留住最好的球员。”