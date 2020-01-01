名宿：桑乔在英格兰表现欠佳 格拉利什理应得到更多机会

这位前英格兰国脚认为索思盖特应该继续格拉利什更多出场机会，尤其是在桑乔表现欠佳的情况下。

克里斯·沃德尔表示，桑乔在英格兰队的表现并不让人信服，与此同时，他还指责斯盖特在与冰岛和丹麦的比赛中没有给杰克·格拉利什更多的上场时间。

三狮军团开始了他们对国家队荣誉的最新追求。

在两场客场比赛中，索斯盖特得到了4分并迎来了连续两场不失球，在球员出现伤病和菲尔·福登等年轻球员违反防疫规定而被“遣返”的情况下，他不得不对自己的首发阵容进行调整。

其他球队

诸多球员的缺席让阿斯顿维拉中场核心格拉利什第一次得到了英格兰成年队的征召。

然而，在0比0战平丹麦的比赛中，他仅仅替补登场了14分钟。

沃德尔认为，这个在今夏转会市场上的香饽饽理应得到更多的出场机会来展现自己的能力，尤其是在多特蒙德前锋桑乔在国家队中表现不佳的情况下。

这位前英格兰球星在接受BBC电台直播的采访时表示:“这是两场精彩的比赛，让我们来看看杰克·格拉利什的表现。”

“如果格拉利什在两场比赛中首发登场，他会成为球队的弱点吗？不，他不会。”

“所以你会让他踢什么位置？我觉得桑乔在英格兰队表现欠佳，他在多特蒙德确实表现很出色，但在英格兰不行。所以你会这样想，你本可以让格拉利什踢上首发，如果他表现不佳，再让桑乔上场。”

“你知道桑乔能力如何。如果格林里什踢得不好，你会说“也许他还不足以成为英格兰队的一员，但这两场比赛本来是验证他能否为英格兰队效力的赞美机会。”

“你不可能只给他15分钟出场时间，然后对他说‘看看会发生什么’——他可能再也没有机会参加国家队比赛了。”

格拉利什希望他在未来能得到更多的机会来给人留下深刻印象，他的国家队生涯不会仅仅因为一次出场而结束。

他在退场后接受天空体育采访时表示:“我实际上有点情绪化。这是你梦寐以求的，每个人小时候都梦想着为英格兰踢球。”

“这是一种特权，很遗憾我们最终没能赢得比赛。我想感谢索斯盖特给我这个机会，希望这只是我为英格兰队的第一笔出场。”

“我被告知要热身，10到15分钟之后我接到通知，被教练派上了场。毫无疑问这是一个美妙的时刻，我确信我会出场的，不过这对我而言，显然是辉煌的一天，也是我职业生涯迄今为止最好的一天。”

“这是我的第一场国家队比赛，我对我的处子秀很满意，就像我说的希望这是一个开始，我享受着上场的每一分钟，每个人都让我觉得在这里很受欢迎。”