名宿：曼联需要引进新边锋 贝尔能在红魔引起轰动

这位前红魔球星引进皇马边锋，他认为这位威尔士国脚能在曼联引起轰动。

卢克·查德威克表示，如果红魔引进皇家马德里的前锋加雷斯·贝尔，这会给曼联带来轰动性效益，因为威尔士人仍然有能力让球迷站起来为他欢呼。

有消息表示，老特拉福德的球迷们已经准备好重燃对这名前托特纳姆球星的兴趣。

贝尔在圣地亚哥·伯纳乌经受了考验，31岁的他在西班牙获得并不顺利，目前他正在积极寻找自己的出路。

其他球队

重回英超是他可能的下一步，而曼彻斯特则通常被认为是他最有可能的目的地。

曼联在与贝尔的传闻由来已经有了数个赛季，不过最近一两个赛季，他们对这位威尔士球星的兴趣似乎已经减弱，而多特蒙德的边锋桑乔成为了他们的头号目标。

不过由于在今天引进桑乔的交易几乎不可能达成，索尔斯克亚已经开始将自己的注意力转移到其他人身上。

这让贝尔重新回到了红魔的新援名单之上，而查德威克认为梦剧场需要这样一位球场上的胜利者。

这位前曼联前锋告诉CaughtOffside:“我确信曼联在桑乔的交易上已经做了很多工作，但现在事情似乎与他们的目的背道而驰。”

“我认为像桑乔这样的人给曼联增添了一些未知因素，所以引进一位像他这样的球员是必要的。”

“如果不这样做，曼联就会出现漏洞，也会让球探部门缺少时间来为俱乐部引进这样的人才。”

查德威克补充道:“我认为如果引进贝尔，肯定会在这一这一引起轰动。”

“很显然，他度过了艰难的几个赛季，无法在球场上如他所希望的那样尽情展现自己。不过他是那种类型的球员，当你拿他类比昔日的曼联名将时，他会让人开始兴奋，让球迷不自觉的起立为他鼓掌。”

“一位像桑乔和贝尔这样的边路球员，在我看来将会是一个很棒的签约。这两个人中的一个，或者这个位置的其他人，曼联需要进行签约。”

贝尔已经为英超球队敞开了大门，威尔士国脚已经准备结束在皇家马德里的7年的职业生涯。