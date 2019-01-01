名宿：曼联还需要改变 基恩可能干得比索肖好

这前红魔球星惊讶地发现，目前执掌曼联的这位球员对他身边的重大决策几乎没有任何影响。

约翰尼·贾尔斯说，罗伊·基恩在曼联会“比索尔斯克亚做得更好”。

2018年12月，红魔在与穆里尼奥分手后，向一张熟悉的面孔寻求了灵感。

1999年的三冠王成员索尔斯克亚来到老特拉福德后立即产生了影响，并为自己赢得了一份三年的合同。

然而，球队的表现开始脱节，曼联发现自己无论在场上和场下都将进行一项重建工作。

贾尔斯认为索尔斯克亚在一些重大决策中几乎没有什么作用，而俱乐部据说还正在寻找一名新的足球总监。

曼联被认为在教练席上缺乏他们所需要的领导能力，这表明前队长基恩——在离开诺丁汉森林队的教练职位后正处于无业状态——将会更适合曼联，尽管他在管理方面有着曲折的历史。

前红魔球星贾尔斯说：“在索尔斯克亚之前，我已经把我的钱押在他身上了。”

“当你看这个夏天，以索尔斯克亚为例，所有的一切都是关于幕后工作人员的，他完全没有被提到。应该是他在挑选幕后工作人员，应该是他去挑选球员。”

“他现在应该占据统治地位，为下个赛季做好准备。”

“现在仍有很多讨论。费迪南德会成为教练还是足球总监吗？现在在曼联有很多这样的事情发生。索尔斯克亚却没有被提及。”

“我真的认为如果基恩现在去曼联的话会比索尔斯克亚做得更好。他们可能需要他身上的那种东西。”

曼联以在12场各项赛事中只赢了2场的成绩结束了2018-19赛季。

他们正在为下一个没有冠军联赛的赛季做准备。

然而，索尔斯克亚正试图通过引进有潜力在现在和将来为俱乐部带来益处的球员来增强红魔的竞争力，丹尼尔·詹姆斯和亚伦·万-比萨卡的交易已经敲定。