名宿：曼城若想争冠 德布劳内必须稳定首发

丹尼-墨菲认为，如果曼城主帅瓜迪奥拉在赛季结束之前继续轮换使用德布劳内，球队会为此付出代价。他表示比利时中场有非凡的创造力，他必须成为固定的首发球员。

北京时间4月15日，在上周中欧冠四分之一决赛首回合中，瓜迪奥拉安排德布劳内进入替补席，曼城最终0-1不敌热刺。周日晚间进行的英超第34轮中，德布劳内重回首发阵容，帮助球队3-1击败水晶宫。

在本赛季经历两次伤病后，德布劳内的回归正是时候。对阵水晶宫的比赛中，德布劳内先是助攻斯特林首开纪录，最后时刻又助攻热苏斯进球锁定胜局。

著名退役球员丹尼-墨菲认为瓜迪奥拉需要一直把德布劳内放在首发名单里，他说：“水晶宫在上半场帮助德布劳内找回状态，水晶宫的表现很差，他们很被动，但是也一直在给曼城制造麻烦。”

“德布劳内在中场有一流的创造力，能够使每个人都活跃起来，他的传中、定位球和直塞都非常出色。”

“德布劳内缺席了曼城本赛季大部分比赛，但是他们还是在联赛保持领先地位，其余球员功不可没，但是德布劳内的回归会使曼城更像一个团队。德布劳内可能会是赛季剩余几周里曼城在欧冠、联赛双线作战的关键人物。”

“瓜迪奥拉周中还在考虑是否首发德布劳内，他必须做出选择，现在看来德布劳内必须得成为固定首发名单上的一员了。”

曼城和热刺的欧冠四分之一决赛次回合将于北京时间周四凌晨上演，双方将移师伊蒂哈德球场争夺四强门票。在本周末，曼城和热刺还将在英超联赛上再次相遇。