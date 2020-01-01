名宿敦促留下威廉：找到他的替代者需要数千万英镑

这位巴西国脚被认为应该留在俱乐部，因为寻找他的替代者将花费不菲。

格伦·约翰逊表示，切尔西应该继续和威廉商讨续约事宜，因为这位巴西人仍然是一位“顶级球员”，而想要找到他的替代者，可能需要花费超过2000万英镑。

就目前情况来看，这位经验丰富的南美前锋似乎将在2019-20赛季结束后自由身离开切尔西，此前他与蓝军签下了一份短期续约合同，这将让他在斯坦福桥完整过完这个赛季，不过他更有可能在今夏以自由球员的身份离开。

从阿森纳到巴塞罗那，很多球队都是这位31岁巴西球星的潜在下一站，不过他继续留在蓝军依旧存在一定的可能性。

其他球队

威廉自2013年加盟切尔西以来，总共为蓝军出场330次，攻入59粒进球，随队拿到了两次英超冠军和一次欧联杯冠军。

作为一名在最高水平舞台上证明了自己的球员，约翰逊相信西伦敦豪门应该接受球员在续约谈判中提到的任何要求。

这位前蓝军后卫告诉talkSPORT:“我认为他仍然是一个顶级球员。这类球员，这种水平的职业球员，他们是很难被取代的。”

“从财务上，从商业上，试图取代威廉，这将花费多少钱？你竟然会选择让一名顶级球员白白离开。要想取代他，你得花掉整整2000万英镑。”

“我很想看到他在切尔西再呆一年。”

弗兰克·兰帕德暗示威廉可能会延长与切尔西的合同，可能不会跟随另一位合同即将到期的球星——佩德罗的脚步。

这位蓝军主帅在谈到这两位经验丰富的职业球员时表示:“是的，我们仍然在和球员们进行交流，特别是威廉，我们在和他进行讨论。我一直相信他们会留下来。”

“他们对俱乐部来说都是非常棒的职业球员和雇员，当你有这种水平的职业精神时，这就表明他们希望留下来，至少是呆到这个赛季结束。”

“所以我们将继续讨论和观察，但我认为每个人现在的焦点都是接下来的比赛，无论是个人还是俱乐部，都是如此。”

“和他们的谈判相对容易，这让我很高兴，因为球员和俱乐部追求的是同样的东西。这两名球员希望能和我们一起度过这个赛季。现在我们需要他们，他们对我们来说都是重要的球员，所以这让我很高兴。”

切尔西目前占据英超前四的位置，仅落后莱斯特城、曼城以及利物浦。