名宿支招枪手：放走拉姆塞是犯罪 赶紧引进J罗

阿森纳名宿佩蒂特对于俱乐部未能与拉姆塞续约，并将这位威尔士国脚免费送给尤文图斯的行为不解，并且告诫球队应该尽快引援，而在拜仁不得志的J罗则是合适的人选。

威尔士国脚拉姆塞与阿森纳的合约将在今年夏天到期，多家媒体均报道，拉姆塞已经与尤文图斯签下预备合约，他将在赛季结束后免费加盟斑马军团。

本赛季开始以来阿森纳就在与拉姆塞进行续约谈判，但是据拉姆塞透露，俱乐部方面后来撤回了续约合同。然而在阿森纳近期的比赛中，埃梅里非常仰仗拉姆塞的发挥，这让枪手名宿和球迷们更加不解俱乐部放走拉姆塞的做法。

阿森纳名宿佩蒂特在接受采访的时候表示：“我不想消极地看待事情，但说实话，我不知道拉姆塞为何要去尤文图斯。”

“意甲？英超才是世界上最好、最有竞争力的联赛。英超在每个赛季都会有三四支球队去争夺英超冠军，你在意甲、西甲或者法甲以及其它地方的联赛是看不到这种激烈竞争的。我认为这是个错误的选择，并且我认为俱乐部将他放走的行为也是个错误。”

据悉，阿森纳近日把皇马租借在拜仁的J罗列为引援目标。在这个赛季，J罗鲜有出场时间，外界对于他的未来也充满猜测。

佩蒂特在谈到J罗时表示：“我在摩纳哥时就认识了J罗，他是一名非常优秀的攻击型中场，我相信他是适合阿森纳的球员。”

“他具备在中场控制比赛的能力，因此对于阿森纳来说，他会是一名出色的引援。”

“既然阿森纳已经做出决定放走拉姆塞，那么我会选择J罗作为替代人选，我们需要填补攻击型的中场，这个人选要能够指挥比赛。毫无疑问J罗就是这样的人。”