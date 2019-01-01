名宿怒喷：热刺怎么能让重要主力成为自由球员

前托特纳姆中场杰米·奥哈拉对丹尼尔·利维让三名资深球星的合同到期后成为自由球员感到惊讶。

前中场球员杰米·奥哈拉指责托特纳姆热刺在对待克里斯蒂安·埃里克森、托比·奥尔德维雷德和简·维尔通亨时，复制了阿森纳一样的合同错误。

按照目前的情况，热刺将在2020年夏天看到三名资深球员成为自由球员身份。

丹麦中场和两名比利时后卫还没有与俱乐部续约。

这三个人并没有表示他们会接受新的条款，埃里克森已经表示他愿意接受新的挑战。

奥哈拉对热刺主席丹尼尔·列维允许这样的情况发生感到惊讶，托特纳姆热刺球场上最近的失利映射了近年来北伦敦的另一边在酋长球场上的焦点问题。

“我认为这是热刺遇到的最大问题。”奥哈拉说。

“维尔通亨、奥尔德维雷德和埃里克森都要离开；他们将一无所获，甚至可能在一月份离开，如果热刺觉得他们需要摆脱他们，赚点钱的话。

“这是个大问题。”

“我很惊讶我们居然允许这样的事情发生，因为说实话，这不会发生在托特纳姆。”

“了解丹尼尔和他的工作方式，他总是会延长合同，并在两年后再延长一份合同，所以你总会拥有这些球员，因为他们是足球俱乐部的资产。”

“你失去了你的足球俱乐部的三笔巨额资产，而这三笔资产可以在正确的市场上真实地为你赢得1亿英镑。”

“当阿森纳让拉姆塞等球员白白走掉时，我给了阿森纳很大的挖苦，我在想他们怎么能让这些球员的合同到期呢?”

“但是现在托特纳姆热刺准备免费放走他们的三名主力球员。这太疯狂了！”

“我们卖掉了特里皮尔，但没有替换他，现在我们将失去两个中卫，所以我们需要一个全新的后防线！”

热刺在经历了两个赛季的停摆后，在夏天重新回到了转会市场。

然而，他们并没有引进任何新的中卫或者类似埃里克森的球员来填补他的离开后可能留下的空缺。

波切蒂诺已经承认，他将被迫在明年1月再次加入球队，热刺需要纠正赛季开局缓慢的错误，并为在本赛季结束后可能离开的人员做好相应的计划。