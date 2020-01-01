名宿：库利巴利能成为曼城的范戴克 约翰·斯通应离开蓝月亮

这位曼城名宿认为曼城应该引进这位那不勒斯中卫，并称其能成为蓝月亮的范戴克。

根据肖恩·戈特相信，曼城引援对象卡里杜·库利巴利可以成为蓝月亮版的维吉尔·范戴克。

蓝军考虑天价引进这位那不勒斯中卫已经很长一段时间了，不过却因具体价格问题一直没能达成最终协议。

自2019年夏天与文森特·孔帕尼分道扬镳之后，瓜迪奥拉的球队就一直缺少一位后防领袖。

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而库利巴利则完美符合外界对曼城后防核心的要求，这位塞内加尔国脚曾代表那不勒斯在意甲赛场上闪耀光芒。

尽管蓝月亮在今夏已经花费4000万英镑从伯恩茅斯签下了荷兰中卫阿克，但他们仍然需要一位能够比肩利物浦中卫范戴克的球员才能重新与红军进行抗衡，继续对欧冠冠军发起冲击。

“曼城相信库利巴利能起到范戴克在利物浦的作用，甚至是发挥出文森特·孔帕尼在曼城一样的水平。”前蓝军前锋戈特告诉Gentingbet。

“我认为还不清楚的是，阿克能够带曼城后防线带来多大的帮助，他可能并不会犯下多少致命失误，不过库利巴利是一位更强壮，更具侵略性的球员，他真的很棒。当曼城努力进行引援时，球员的能力通常会影响他们做出最终选择。”

“我认为他可能是一位能在英超和欧冠中都拿出稳定发挥的球员，而你的球员也需要进行轮换，特别是在没有真正的季前赛进行热身的情况下。”

由于库利巴利与转会曼彻斯特联系在一起，这可能会为其他人打开离开的大门。

约翰·斯通再次看到了关于他未来的问题，而戈特认为英格兰国脚可能需要离开，以便在经历了曼城四年考验后重新找回属于自己的激情。”

他补充道:“不过据我所知，约翰·斯通想留下来继续证明自己。”

“这可能是因为他知道曼城会赢得比赛，但当我看到斯通的表现时，我认为他可以去其他俱乐部，在那里成为球队领袖，帮助管理球队，帮助球队摆脱困境，同时被视为球队的主力球员。”

“这将鼓励他表得更稳定，因为我认为他具备这样的能力。如果你以范戴克为例，他每个赛季都会犯一到两个错误，而你看看约翰·斯通就不能这么说，我认为这就是问题所在。”

“他是一名优秀的球员，他有各种特质——他有力量，有头脑，但是在整个赛季中他总会犯下几次令自己失望的失误。”

不过根据《都灵体育报》的报道，库利巴利另一追求者巴黎圣日尔曼目前正在积极运作这笔交易，据悉他们已经向那不勒斯开下了一份5200万欧元+700万欧元浮动条款的报价。

目前那不勒斯主席德劳伦蒂斯正在等待来自曼城的竞价，如果蓝月亮不提出一份新的报价，这笔交易可能会在下周正式完成。

巴黎圣日尔曼闯入了上赛季的欧冠决赛，但在此之后，他们的老队长蒂亚戈·席尔瓦在合同到期后选择了自由身离队，法甲豪门希望能够在今夏引进一位后防大将来代替他。