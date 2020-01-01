名宿：威廉离队会是切尔西巨大损失 他是阿森纳完美引援

尽管与切尔西签下了一份短期续约合同，但从目前的情况来看，这位巴西边锋极有可能在今夏离开斯坦福桥。

根据丹尼斯·怀斯的说法，切尔西很可能会允许威廉在这个夏天加入蓝军在英超联赛中的主要对手——阿森纳，这位“英格兰足坛恶汉”承认巴西边锋会成为枪手今夏引援的最佳人选。

威廉自2013年从安郅转会至斯坦福桥以来，一直都是切尔西一线队的关键成员，在7个赛季中总为俱乐部出场300多次。

而在本赛季，截至目前他已经代表蓝军出场41次，并在这些比赛中也是球队贡献了10球7助攻。

其他球队

目前这位巴西球星已经与球队签下了一份短期续约合同，他将留队至本赛季结束。在新型冠状病毒疫情导致停赛的情况下，威廉的续约工作被迫中断了三个月。

切尔西向这位31岁的巴西国脚提供了一份2年合同，不过他想要得到一份为期3年的新合同，如果双方无法在合同期限问题上达成协议，他可能会在8月份以自由球员的身份离开俱乐部。

尽管怀斯希望威廉离开斯坦福桥后加入一家英超联赛之外的球队，但他也承认这名经验丰富的组织核心将是切尔西在伦敦的主要对手阿森纳的理想签约目标。

当被问及这位实力派球员加盟枪手或者曼联的可能性时，这位前蓝军中场表示:“好吧，我不希望他去任何一家英超俱乐部，因为那将不得不与切尔西对战。所以我不得不说，威廉，你去意大利吧，就此在英超消失吧。”

“我想他能够适应任何俱乐部，比如阿森纳，我认为他会非常适合那里。这是一件令人难过的事情，我们放他加盟一家切尔西在联赛中的主要竞争对手。”

“我们还需要进行引援来寻找他的替代者，现在俱乐部已经签下了新人，但是这并不足够，我们还需要更多的球员。因为当你想要赢得更多东西时，仅仅两名新援是不够的。”

“我认为佩德罗也会离开，所以我们将失去两名边锋。失去这位西班牙人，我同样感到很失望。你可以看到球队的现有实力，切尔西必须去寻找引援进一步增强实力。”

威廉在周三切尔西2 - 3负于西汉姆联的比赛中梅开二度，成为英超历史上首位在12个月都有进球的球员。

怀斯认为这位巴西国脚仍然具备在最高水平联赛效力的水准，但他也明白蓝军可能会考虑将其放走，因为兰帕德正在打造一个更年轻的新阵容。

这位前英格兰国脚补充道：“我希望切尔西留下他，但我认为切尔西会考虑他的年龄问题，这可能是双方能否续约的一个重要因素。他们会考虑球员的年轻，是的，续约一年不会有什么问题，但可能不会提供一份三年新约，这也是为什么他可能会选择离开，与其他球队签下一份年限更长的合同。”

“这将是令人失望的，因为我不得不说他在切尔西度过了美好的几年，他是一位优秀的球员，就像你看到他在对阵西汉姆联时的表现那样。”

“他仍然有能力为球队做出贡献，他如果离开了我会很难过。我认为这就是为什么切尔西已经在努力用其他新援来取代威廉，这也是他们将要做的事情。”

“他具备很强的能力，既能给队友助攻也能自己打入进球，一旦你将他放走，势必会让你的球队失去很大优势。他离开后我们会想念他的，他是切尔西的天才。”