名宿：如果奥巴梅杨拒绝续约 阿森纳应该今夏卖掉他

这位高产的加蓬射手和枪手的合同进入了最后12个月，阿森纳需要对他在北伦敦的未来做出一个重大决定。

雷·帕洛尔表示，如果奥巴梅扬拒绝签下一份新合同，阿森纳将别无选择只能将其卖掉，不过这位枪手传奇仍然希望加蓬国脚能够继续留在酋长球场。

就目前情况而言，这位加蓬国脚与阿森纳的现有合同已进入最后12个月。

奥巴梅杨在酋长球场的价值和重要性显而易见，阿森纳显然不可能眼睁睁地看着俱乐部的宝贵资产自由身离队。

其他球队

随着另一个转会窗口即将开启，北伦敦豪门需要做出一个重大决定。

阿森纳正在与奥巴梅杨就新合同的问题进行谈判，但目前并没有一个明确的结果，可能会取得一个积极的结果，但这位雄心勃勃的30岁前锋也有可能转投他处，皇马、曼联和巴萨都是他的追求者。

帕洛尔承认，在这种情况下，枪手将不得不试探潜在的买家，试图打探出这些俱乐部愿意给出的最高价格。

这名前阿森纳中场告诉talkSPORT:“我认为如果他不签下一份新合同，那么你就得将他卖掉了，然后拿着这笔钱去寻找他的替代者。”

“如果一个球员不想留下，那就很难留住他。”

“这是一个很大的决定，但我不知道如果他是否愿意留下来，这需要你付出多大的代价。如果你能卖掉他而得到一笔不错的回报，那么你就必须尝试去替换他。”

“这是很困难的，但是这件事在这家俱乐部不止发生过一次，尤其是当球员的合同进入最后一年的时候。”

“我祈祷他愿意留下来，阿森纳可以和他签一份新合同，他可以在阿尔特塔手下再呆上两三年。”

“这同样也取决于主教练，如果球员能上场，他们也感觉球队在进步。”

“这是俱乐部必须做出的重大决定，但我希望他能够留下来。”

最近几个月，奥巴梅杨表达了自己对阿森纳时光的满意，这位球星本赛季在26场英超比赛中斩获了17球1助攻，是2019-20赛季表现最出色的枪手球员。