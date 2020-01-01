名宿：好球员再多都不够 切尔西应同时签下维尔纳哈弗茨

克雷格·伯利希望他的老东家在与RB莱比锡前锋达成协议后再引进一名德国天才球员。

根据克雷格·伯利的说法，从勒沃库森签下凯·哈弗茨将是切尔西宣告自己雄心壮志的投名状。

弗兰克·兰帕德似乎准备在这个夏天对自己的切尔西阵容进行一些关键的改变，在经历了两个沉寂的转会窗之后，蓝军的财务状况目前非常良好。

在击败了对手利物浦、曼联、拜仁慕尼黑和皇家马德里等竞争对手之后，切尔西已接近签下RB莱比锡头牌蒂莫·维尔纳。

其他球队

这名德国前锋看起来将成为兰帕德执教切尔西期间签下的第二位新援，此前他们曾在二月份以3300万英镑的转会费得到了阿贾克斯边锋哈基姆·齐耶赫。

除了上面两位球员，切尔西还和哈弗茨有所联系，这位德国新星本赛季在德甲劲旅勒沃库森度过了一个成功的赛季。

诸多欧洲顶级豪门都在追求这位20岁的新星，但根据此前媒体的报道，蓝军已经与勒沃库森进行了接触，这笔交易可能会在今夏达成。

克雷格·伯利认为，引进哈弗茨和维尔纳将证明切尔西老板阿布对未来的雄心壮志。

这位前切尔西中场告诉ESPN:“好球员再多也不够，这将是一种意愿的证明，去签下这位欧洲最引人注目的年轻天才。”

“这确实符合切尔西和兰帕德的建队思路，他们都希望签下一些年轻球员，这些人既可以卖出去，也能够留队创造价值。”

“如果他们签下了维尔纳，讨论既可以踢边路也能够踢中锋。哈弗茨的位置也很灵活，不过这可能会让他们有点头重脚轻的感觉。”

“但这将是罗曼·阿布拉莫维奇的声明，‘我们给了你维尔纳，我们还想签下哈弗茨，欧洲足坛最聪明的天才之一’。”

“这对切尔西的球迷来说是一个非常激动人心的信号，但是我怀疑他们能否如愿签下这两位球星，因为哈弗茨是每家俱乐部都在关注的焦点。”

切尔西传奇弗兰克·勒伯夫回应了克雷格·伯利的观点，他补充道：“如果你有机会签下哈弗茨，你就应该为之努力，因为他代表着未来。”

“切尔西主要是为了培养未来的天才。维尔纳和哈弗茨的加入无疑是一个加分项。”

“你永远都不会拥有足够的天才球员，你的队伍中能够拥有这样的天才总是好事。”